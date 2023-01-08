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https://sputnikarabic.ae/20230108/السويد-تصف-مطالب-تركيا-مقابل-انضمامها-إلى-الناتو-بغير-مجدية-1072049329.html
السويد تصف مطالب تركيا مقابل انضمامها إلى الناتو "بغير مجدية"
السويد تصف مطالب تركيا مقابل انضمامها إلى الناتو "بغير مجدية"
كشف رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، متحدثًا في مؤتمر الشعب والدفاع الوطني أن "السلطات التركية تطرح شروطاً يستحيل على السويد أن تنضم وفقها إلى الناتو". 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T13:58+0000
2023-01-08T13:58+0000
السويد
أخبار تركيا اليوم
الناتو
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وأوضح كريسترسون، اليوم الأحد، أن "تركيا تؤكد أننا فعلنا ما وعدنا به لكنها تقول أيضا إنها تريد ما لا نستطيع أو لا نريد أن نقدمه".في وقت تضغط فيه أنقرة على ستوكهولم للقيام بمزيد من الخطوات مقابل انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، رحّلت السويد عضوا مُدانا في حزب "العمال الكردستاني"، إلى تركيا في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن العضو ويدعى محمود تات، حكم عليه بالسجن 6 سنوات و10 أشهر في تركيا لانتمائه للحزب (المحظور في تركيا)، قد فرّ إلى السويد عام 2015 لكن رُفض طلبه للجوء.وأضافت أن تات وصل إلى مطار إسطنبول مساء الجمعة بعد أن اعتقلته الشرطة السويدية، بحسب "الأناضول".في حين أفادت شبكة "NTV"، بأن الشرطة التركية استلمته فور وصوله إلى المطار، تمهيدا لإحالته إلى القضاء.وتتهم تركيا فنلندا والسويد بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها أنقرة "إرهابية"، وعرقلت طلبهما الانضمام لعضوية الناتو رغم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في يونيو/ حزيران في مدريد.
https://sputnikarabic.ae/20221128/الخارجية-التركية-اجتماع-وزراء-خارجية-تركيا-وفنلندا-والسويد-بشأن-الناتو-سيعقد-في-بوخارست-1070626653.html
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السويد, أخبار تركيا اليوم, الناتو
السويد, أخبار تركيا اليوم, الناتو

السويد تصف مطالب تركيا مقابل انضمامها إلى الناتو "بغير مجدية"

13:58 GMT 08.01.2023
© Photo / Peter Collinsستوكهولم
ستوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© Photo / Peter Collins
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كشف رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، متحدثًا في مؤتمر الشعب والدفاع الوطني أن "السلطات التركية تطرح شروطاً يستحيل على السويد أن تنضم وفقها إلى الناتو".
وأوضح كريسترسون، اليوم الأحد، أن "تركيا تؤكد أننا فعلنا ما وعدنا به لكنها تقول أيضا إنها تريد ما لا نستطيع أو لا نريد أن نقدمه".
في وقت تضغط فيه أنقرة على ستوكهولم للقيام بمزيد من الخطوات مقابل انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، رحّلت السويد عضوا مُدانا في حزب "العمال الكردستاني"، إلى تركيا في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن العضو ويدعى محمود تات، حكم عليه بالسجن 6 سنوات و10 أشهر في تركيا لانتمائه للحزب (المحظور في تركيا)، قد فرّ إلى السويد عام 2015 لكن رُفض طلبه للجوء.
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وأضافت أن تات وصل إلى مطار إسطنبول مساء الجمعة بعد أن اعتقلته الشرطة السويدية، بحسب "الأناضول".
في حين أفادت شبكة "NTV"، بأن الشرطة التركية استلمته فور وصوله إلى المطار، تمهيدا لإحالته إلى القضاء.
وتتهم تركيا فنلندا والسويد بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها أنقرة "إرهابية"، وعرقلت طلبهما الانضمام لعضوية الناتو رغم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في يونيو/ حزيران في مدريد.
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