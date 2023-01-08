https://sputnikarabic.ae/20230108/تركيا-تعلن-تعليق-حركة-الملاحة-في-مضيق-البوسفور-1072038047.html
تركيا تعلن تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور
تركيا تعلن تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، تعليق حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف في مدينة إسطنبول. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T08:19+0000
2023-01-08T08:19+0000
2023-01-08T08:20+0000
أخبار تركيا اليوم
مضيق البوسفور
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جاء هذا في بيان صادر عن المديرية العامة للسلامة الساحلية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إنه تم اغلاق المضيق أمام حركة السفن في كلا الاتجاهين، اعتبارا من الساعة 04.35 بالتوقيت المحلي جراء الضباب.وشهدت بعض المناطق في إسطنبول، من بينها منطقة المضيق، ضبابا كثيفا، بداية من ساعات الليل.وكانت تركيا قد أعلنت قبل أشهر اعتزامها رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.
https://sputnikarabic.ae/20221208/ارتفاع-عدد-ناقلات-النفط-التركية-المنتظرة-عند-مضيق-البوسفور-1070970982.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, مضيق البوسفور
أخبار تركيا اليوم, مضيق البوسفور
تركيا تعلن تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور
08:19 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 08:20 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، تعليق حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف في مدينة إسطنبول.
جاء هذا في بيان صادر عن المديرية العامة للسلامة الساحلية، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال البيان إنه تم اغلاق المضيق أمام حركة السفن في كلا الاتجاهين
، اعتبارا من الساعة 04.35 بالتوقيت المحلي جراء الضباب.
وشهدت بعض المناطق في إسطنبول، من بينها منطقة المضيق، ضبابا كثيفا، بداية من ساعات الليل.
وكانت تركيا قد أعلنت قبل أشهر اعتزامها رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.