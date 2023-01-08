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https://sputnikarabic.ae/20230108/سفير-إريتريا-لدى-روسيا-فرنسا-والدول-الغربية-تفقد-نفوذها-في-أفريقيا-1072035196.html
سفير إريتريا لدى روسيا: فرنسا والدول الغربية تفقد نفوذها في أفريقيا
سفير إريتريا لدى روسيا: فرنسا والدول الغربية تفقد نفوذها في أفريقيا
صرح السفير الإريتري لدى روسيا، بيتروس تسيغاي، أن فرنسا والدول الغربية الأخرى تفقد نفوذها في أفريقيا، موضحا أن هذا الأمر سيكون ذا فائدة للعديد من الأفارقة. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T06:05+0000
2023-01-08T06:05+0000
العالم
أخبار فرنسا
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موسكو - سبوتنيك. وقال تسيغاي في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن الدول الغربية، ولا سيما فرنسا، تفقد نفوذها في القارة السمراء، مضيفا أنه "لدى العديد من البلدان الأفريقية مثل إريتريا نفس وجهة النظر تلك".وتابع بقوله: "في السابق عندما كانت الولايات المتحدة وفرنسا تهيمنان على القارة، كان من الصعب على الأفارقة إبداء معارضتهم، أما الآن فيتم بناء عالم آخر، لذلك يمكنهم الآن التنفس بحرية، وهذا يعطي العديد من البلدان الأمل بأن كل شيء يسير في اتجاه جيد".وأعرب تسيغاي عن أمله في أن يبدأ المزيد من الدول في تفهم التغيير الذي يحدث، مضيفا "الآن لن يكون لدى الفرنسيين النفوذ ذاته الذي كانوا يتمتعون به من قبل".واعتبر الدبلوماسي الإريتري أن هذا التغيير يصب في مصلحة العديد من الأفارقة.
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

سفير إريتريا لدى روسيا: فرنسا والدول الغربية تفقد نفوذها في أفريقيا

06:05 GMT 08.01.2023
© Sputnik . Gmiel Almas السفير الإريتري لدى روسيا، بيتروس تسيغاي
 السفير الإريتري لدى روسيا، بيتروس تسيغاي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© Sputnik . Gmiel Almas
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صرح السفير الإريتري لدى روسيا، بيتروس تسيغاي، أن فرنسا والدول الغربية الأخرى تفقد نفوذها في أفريقيا، موضحا أن هذا الأمر سيكون ذا فائدة للعديد من الأفارقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال تسيغاي في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن الدول الغربية، ولا سيما فرنسا، تفقد نفوذها في القارة السمراء، مضيفا أنه "لدى العديد من البلدان الأفريقية مثل إريتريا نفس وجهة النظر تلك".
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وتابع بقوله: "في السابق عندما كانت الولايات المتحدة وفرنسا تهيمنان على القارة، كان من الصعب على الأفارقة إبداء معارضتهم، أما الآن فيتم بناء عالم آخر، لذلك يمكنهم الآن التنفس بحرية، وهذا يعطي العديد من البلدان الأمل بأن كل شيء يسير في اتجاه جيد".
وأعرب تسيغاي عن أمله في أن يبدأ المزيد من الدول في تفهم التغيير الذي يحدث، مضيفا "الآن لن يكون لدى الفرنسيين النفوذ ذاته الذي كانوا يتمتعون به من قبل".
واعتبر الدبلوماسي الإريتري أن هذا التغيير يصب في مصلحة العديد من الأفارقة.
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