https://sputnikarabic.ae/20230109/ألمانيا-تطلب-من-اليونان-إمداد-أوكرانيا-بمدرعات-قديمة-وتعدها-بتعويضها-1072096604.html
ألمانيا تطلب من اليونان إمداد أوكرانيا بمدرعات قديمة وتعدها بتعويضها
ألمانيا تطلب من اليونان إمداد أوكرانيا بمدرعات قديمة وتعدها بتعويضها
ناقش وزير الدفاع الوطني اليوناني، نيكولاوس بانايوتوبولوس، ووزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة مدرعة من طراز "بي إم بي -1" من... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T20:05+0000
2023-01-09T20:05+0000
2023-01-09T20:05+0000
اليونان
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/13/1049005686_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_9b629825c9b3e8cfe907f52acc6176cb.jpg
وأفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع اليونانية بأن المحادثة الهاتفية بين الطرفين، اليوم الاثنين، كان هدفها مناقشة "زيادة تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي والتطورات في أوكرانيا".وجاء في التقرير: "ناقش الطرفان أيضًا القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق بشأن توريد بلدنا للمركبات القتالية المدرعة بي إم بي-1 إلى أوكرانيا مع استبدالها بمركبات قتالية مدرعة ألمانية الصنع من طراز ماردير".وأعلن وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس بانايوتوبولوس، في 21 كانون الأول/ ديسمبر، أن إرسال منظومة "إس-300" الدفاعية الصاروخية الروسية الصنع ليس بالأمر السهل، لأنه يتطلب موافقة موسكو.وقال بانايوتوبولوس خلال مقابلة مع برنامج "لقاء مع أولغا تريمي" على موقع "نيوزبومب" اليوناني، إن أثينا لم تتلق مقترحا رسميا لاستبدال أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها من طراز "إس-300"، بأنظمة "باتريوت" الأمريكية، من أجل إرسال أنظمة الدفاع الروسية إلى أوكرانيا.وأضاف الوزير اليوناني ردا على سؤال في هذا الصدد: "إرسال أنظمة إس-300 إلى أوكرانيا ليس بالأمر السهل، لأن الشركة المصنعة يجب أن تصدر تصريحا بذلك كشرط أساسي، وأنا لا أرى فرصا كبيرة في أن تصدر روسيا مثل هذه الشهادة".
https://sputnikarabic.ae/20221218/اليونان-توافق-على-قروض-بقيمة-48-مليون-دولار-لأوكرانيا-1071320295.html
اليونان
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/13/1049005686_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_28d61358c37ef6a73b36d8e058467dff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اليونان, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
اليونان, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
ألمانيا تطلب من اليونان إمداد أوكرانيا بمدرعات قديمة وتعدها بتعويضها
تابعنا عبر
ناقش وزير الدفاع الوطني اليوناني، نيكولاوس بانايوتوبولوس، ووزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة مدرعة من طراز "بي إم بي -1" من اليونان مع استبدالها بمركبات مدرعة ألمانية من طراز ماردير".
وأفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع اليونانية بأن المحادثة الهاتفية بين الطرفين، اليوم الاثنين، كان هدفها مناقشة "زيادة تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي والتطورات في أوكرانيا".
وجاء في التقرير: "ناقش الطرفان أيضًا القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق بشأن توريد بلدنا للمركبات القتالية المدرعة بي إم بي-1 إلى أوكرانيا مع استبدالها بمركبات قتالية مدرعة ألمانية الصنع من طراز ماردير".
18 ديسمبر 2022, 11:03 GMT
وأعلن وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس بانايوتوبولوس، في 21 كانون الأول/ ديسمبر، أن إرسال منظومة "إس-300" الدفاعية الصاروخية الروسية الصنع ليس بالأمر السهل، لأنه يتطلب موافقة موسكو.
وقال بانايوتوبولوس خلال مقابلة مع برنامج "لقاء مع أولغا تريمي" على موقع "نيوزبومب" اليوناني، إن أثينا لم تتلق مقترحا رسميا لاستبدال أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها من طراز "إس-300"، بأنظمة "باتريوت" الأمريكية، من أجل إرسال أنظمة الدفاع الروسية إلى أوكرانيا.وأضاف الوزير اليوناني
ردا على سؤال في هذا الصدد: "إرسال أنظمة إس-300 إلى أوكرانيا ليس بالأمر السهل، لأن الشركة المصنعة يجب أن تصدر تصريحا بذلك كشرط أساسي، وأنا لا أرى فرصا كبيرة في أن تصدر روسيا مثل هذه الشهادة".