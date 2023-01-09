https://sputnikarabic.ae/20230109/اعتقال-ما-لا-يقل-عن-30-من-مثيري-الشغب-في-برازيليا-1072058874.html

اعتقال ما لا يقل عن 30 من مثيري الشغب في برازيليا

اعتقال ما لا يقل عن 30 من مثيري الشغب في برازيليا

أمر قاض بالمحكمة العليا في البرازيل، باعتقال 30 من مثيري الشغب في العاصمة برازيليا، حيث استولى أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو مؤقتا على المباني الحكومية. 09.01.2023, سبوتنيك عربي

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2023-01-09T00:51+0000

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أخبار البرازيل

العالم

لولا دي سيلفا

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وذكرت وسائل إعلام برازيلية، أمس الأحد، أن القاضي ألكسندر دي مورايس أمر بالقبض على 30 شخصًا كانوا محتجزين في مسرح الجريمة، مضيفًا أنه تم اعتقال حوالي 150 شخصًا في برازيليا.كانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت اليوم الأحد، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حسبما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اضطرابات يوم الأحد في برازيليا.في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع عن كثب الوضع في البرازيل، وأن واشنطن تدين أعمال العنف.كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن دعمه لولا في تغريدة على تويتر.

https://sputnikarabic.ae/20230108/الاتحاد-الأوروبي-يدين-العنف-في-برازيليا-ويعلن-دعمه-الكامل-للرئيس-لولا-1072058567.html

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