عربي
https://sputnikarabic.ae/20230109/الأمم-المتحدة-تدعو-لضخ-مليارات-الدولارات-لمساعدة-باكستان-على-التعافي-من-الفيضانات-1072075825.html
الأمم المتحدة تدعو لضخ مليارات الدولارات لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات
الأمم المتحدة تدعو لضخ مليارات الدولارات لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى ضخ "استثمارات ضخمة" لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات المدمرة التي شهدتها العام... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T09:09+0000
2023-01-09T09:09+0000
باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/14/1070351685_0:70:1096:687_1920x0_80_0_0_341a8a7c9617c3b28b174ca24bc9d99f.jpg
جاء هذا خلال مؤتمر دولي في جنيف، للحصول على تعهدات من المانحين بتقديم مليارات الدولارات وأشكال الدعم الأخرى للبلد الذي اجتاحته الفيضانات، بحسب "فرانس برس".وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:وافتتح غوتيريش الحدث الذي تواصل يوما واحدا، بمناشدة العالم لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد.ووصف وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، الذي حضر الاجتماع مع رئيس الوزراء شهباز شريف، الفيضانات بأنها "كارثة مناخية هائلة الحجم".تعرضت باكستان لأمطار موسمية غير مسبوقة خلال الصيف، ما أدى إلى غرق ثلث البلاد تحت الماء وألحق أضرارا بمليوني منزل ومصرع أكثر من 1700 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20221226/السعودية-تحذر-مواطنيها-في-باكستان-بعد-رفع-حالة-التأهب-الأمني-في-البلاد-لأعلى-مستوياتها-1071627507.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/14/1070351685_83:0:1096:760_1920x0_80_0_0_4ccc4c5c4c7332186f4d37fd07ece8e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
باكستان
باكستان

الأمم المتحدة تدعو لضخ مليارات الدولارات لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات

09:09 GMT 09.01.2023
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
تابعنا عبرTelegram
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى ضخ "استثمارات ضخمة" لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات المدمرة التي شهدتها العام الماضي.
جاء هذا خلال مؤتمر دولي في جنيف، للحصول على تعهدات من المانحين بتقديم مليارات الدولارات وأشكال الدعم الأخرى للبلد الذي اجتاحته الفيضانات، بحسب "فرانس برس".
علم باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
السعودية تحذر مواطنيها في باكستان بعد رفع حالة التأهب الأمني في البلاد لأعلى مستوياتها
26 ديسمبر 2022, 15:39 GMT
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:
"لا توجد دولة تتحمل ما حدث في باكستان".
وافتتح غوتيريش الحدث الذي تواصل يوما واحدا، بمناشدة العالم لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد.
ووصف وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، الذي حضر الاجتماع مع رئيس الوزراء شهباز شريف، الفيضانات بأنها "كارثة مناخية هائلة الحجم".
تعرضت باكستان لأمطار موسمية غير مسبوقة خلال الصيف، ما أدى إلى غرق ثلث البلاد تحت الماء وألحق أضرارا بمليوني منزل ومصرع أكثر من 1700 شخص.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала