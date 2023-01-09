https://sputnikarabic.ae/20230109/الأمم-المتحدة-تدعو-لضخ-مليارات-الدولارات-لمساعدة-باكستان-على-التعافي-من-الفيضانات-1072075825.html
الأمم المتحدة تدعو لضخ مليارات الدولارات لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات
الأمم المتحدة تدعو لضخ مليارات الدولارات لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى ضخ "استثمارات ضخمة" لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات المدمرة التي شهدتها العام... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T09:09+0000
2023-01-09T09:09+0000
2023-01-09T09:09+0000
باكستان
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جاء هذا خلال مؤتمر دولي في جنيف، للحصول على تعهدات من المانحين بتقديم مليارات الدولارات وأشكال الدعم الأخرى للبلد الذي اجتاحته الفيضانات، بحسب "فرانس برس".وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:وافتتح غوتيريش الحدث الذي تواصل يوما واحدا، بمناشدة العالم لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد.ووصف وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، الذي حضر الاجتماع مع رئيس الوزراء شهباز شريف، الفيضانات بأنها "كارثة مناخية هائلة الحجم".تعرضت باكستان لأمطار موسمية غير مسبوقة خلال الصيف، ما أدى إلى غرق ثلث البلاد تحت الماء وألحق أضرارا بمليوني منزل ومصرع أكثر من 1700 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20221226/السعودية-تحذر-مواطنيها-في-باكستان-بعد-رفع-حالة-التأهب-الأمني-في-البلاد-لأعلى-مستوياتها-1071627507.html
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باكستان
الأمم المتحدة تدعو لضخ مليارات الدولارات لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى ضخ "استثمارات ضخمة" لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات المدمرة التي شهدتها العام الماضي.
جاء هذا خلال مؤتمر دولي في جنيف، للحصول على تعهدات من المانحين بتقديم مليارات الدولارات وأشكال الدعم الأخرى للبلد الذي اجتاحته الفيضانات، بحسب "فرانس برس".
26 ديسمبر 2022, 15:39 GMT
"لا توجد دولة تتحمل ما حدث في باكستان".
وافتتح غوتيريش الحدث الذي تواصل يوما واحدا، بمناشدة العالم لمساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد.
ووصف وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، الذي حضر الاجتماع مع رئيس الوزراء شهباز شريف، الفيضانات بأنها "كارثة مناخية هائلة الحجم".
تعرضت باكستان لأمطار موسمية غير مسبوقة خلال الصيف، ما أدى إلى غرق ثلث البلاد تحت الماء وألحق أضرارا بمليوني منزل ومصرع أكثر من 1700 شخص.