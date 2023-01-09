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https://sputnikarabic.ae/20230109/السويد-والولايات-المتحدة-تبدآن-مفاوضات-حول-اتفاقية-التعاون-الدفاعي-1072096264.html
السويد والولايات المتحدة تبدآن مفاوضات حول اتفاقية التعاون الدفاعي
السويد والولايات المتحدة تبدآن مفاوضات حول اتفاقية التعاون الدفاعي
بدأت ستوكهولم وواشنطن مفاوضات بشأن اتفاقية من شأنها توسيع التعاون الدفاعي بين البلدين 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T19:22+0000
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زوري- سبوتنيك. ووفق بيان للحكومة السويدية فإن هذا التوسيع جاء من خلال وضع شروط لوجود القوات الأمريكية في السويد.وقال: "تتعلق المفاوضات باتفاقية التعاون الدفاعي (DCA)، والتي ستوفر إطارًا للتعاون الدفاعي المستمر من خلال تنظيم الشروط القانونية لوجود القوات الأمريكية في السويد".وأضافت الحكومة السويدية أن الاتفاقية ستنظم على وجه الخصوص الوضع القانوني للأفراد العسكريين الأمريكيين في السويد، والوصول إلى أراضي القواعد العسكرية والضرائب والواجبات.وقالت الحكومة السويدية إن تنفيذ الاتفاقية سيتطلب في الوقت نفسه إجراء تعديلات على دستور البلاد، والتي يجب أن يوافق عليها البرلمان.طالع أيضا: بلينكن يسلم الناتو وثائق مصادقة الولايات المتحدة على طلبي انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف
https://sputnikarabic.ae/20221016/السويد-توقع-معاهدة-عسكرية-مع-الولايات-المتحدة-1069085960.html
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السويد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
السويد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

السويد والولايات المتحدة تبدآن مفاوضات حول اتفاقية التعاون الدفاعي

19:22 GMT 09.01.2023
© Sputnik . Magnus Fröderbergالجيش السويدي
الجيش السويدي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Sputnik . Magnus Fröderberg
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بدأت ستوكهولم وواشنطن مفاوضات بشأن اتفاقية من شأنها توسيع التعاون الدفاعي بين البلدين
زوري- سبوتنيك. ووفق بيان للحكومة السويدية فإن هذا التوسيع جاء من خلال وضع شروط لوجود القوات الأمريكية في السويد.
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وقال: "تتعلق المفاوضات باتفاقية التعاون الدفاعي (DCA)، والتي ستوفر إطارًا للتعاون الدفاعي المستمر من خلال تنظيم الشروط القانونية لوجود القوات الأمريكية في السويد".

ولفت البيان إلى أن "الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات مماثلة مع العديد من الدول الشريكة الأخرى، ويمهد التحالف الطريق أمام تعاون وثيق مع الولايات المتحدة على أساس ثنائي وداخل الناتو".

وأضافت الحكومة السويدية أن الاتفاقية ستنظم على وجه الخصوص الوضع القانوني للأفراد العسكريين الأمريكيين في السويد، والوصول إلى أراضي القواعد العسكرية والضرائب والواجبات.

وستضع الوثيقة أيضا شروط الدعم العسكري الأمريكي في حالة تدهور الوضع الأمني، بحسب البيان.

وقالت الحكومة السويدية إن تنفيذ الاتفاقية سيتطلب في الوقت نفسه إجراء تعديلات على دستور البلاد، والتي يجب أن يوافق عليها البرلمان.
طالع أيضا: بلينكن يسلم الناتو وثائق مصادقة الولايات المتحدة على طلبي انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف
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