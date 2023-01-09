https://sputnikarabic.ae/20230109/سامسونغ-توقع-مع-قطر-عقدا-لإنشاء-مصنع-للإيثيلين-بقرابة-25-مليار-دولار-1072097964.html
"سامسونغ" توقع مع قطر عقدا لإنشاء مصنع للإيثيلين بقرابة 2.5 مليار دولار
"سامسونغ" توقع مع قطر عقدا لإنشاء مصنع للإيثيلين بقرابة 2.5 مليار دولار
وقعت شركة "سامسونغ للهندسة" مع دولة قطرعقدا ضخما لإنشاء مصنع للإيثيلين ضمن مشروع رأس لفان للبتروكيماويات. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T21:16+0000
2023-01-09T21:16+0000
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العالم العربي
أخبار قطر اليوم
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ووفق بيان نشرته وكالة يونهاب الكورية، قالت شركة سامسونغ، اليوم الاثنين، إنها فازت بعقد الهندسة والمشتريات والبناء لمصنع الإيثيلين.وأوضح البيان أنها فازت بهذا التعاقد مشاركة مع شركة "سي تي سي آي" (CTCI) التايوانية، لافتة إلى أنها ستتولى جزءا من العقد بقيمة 1.6 تريليون وون، وذلك من قيمة العقد الإجمالية، والبالغة 3.1 تريليونات وون (2.48 مليار دولار أمريكي).وبينما أوضح بيان سامسونغ أنها ستتولى بناء مرافق إنتاج الإيثيلين الرئيسية، قالت إن "سي تي سي آي" ستتولى بناء البنية التحتية للمرافق.يشار إلى أن المصنع سينتج بعد اكتماله 2.08 مليون طن من الإيثيلين سنويا، وهو الأكبر في العالم.طالع أيضا: "سامسونغ" تعلن عن تصنيعها الرقائق الأكثر تقدما في العالم خلال 5 سنوات
https://sputnikarabic.ae/20211107/قطر-تطلب-التعاقد-مع-دايو-وسامسونغ-الكوريتين-لبناء-6-ناقلات-للغاز-الطبيعي-1050641103.html
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العالم العربي, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, أخبار قطر اليوم
"سامسونغ" توقع مع قطر عقدا لإنشاء مصنع للإيثيلين بقرابة 2.5 مليار دولار
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وقعت شركة "سامسونغ للهندسة" مع دولة قطرعقدا ضخما لإنشاء مصنع للإيثيلين ضمن مشروع رأس لفان للبتروكيماويات.
ووفق بيان نشرته
وكالة يونهاب الكورية، قالت شركة سامسونغ، اليوم الاثنين، إنها فازت بعقد الهندسة والمشتريات والبناء لمصنع الإيثيلين.
وأوضح البيان
أنها فازت بهذا التعاقد مشاركة مع شركة "سي تي سي آي" (CTCI) التايوانية، لافتة إلى أنها ستتولى جزءا من العقد بقيمة 1.6 تريليون وون، وذلك من قيمة العقد الإجمالية، والبالغة 3.1 تريليونات وون (2.48 مليار دولار أمريكي).
وقالت: "يستهدف المشروع بناء مرافق إنتاج الإيثيلين والبنية التحتية للمرافق في مدينة راس لفان الصناعية، على بعد 80 كيلومترا شمال الدوحة، عاصمة قطر"، مشيرة إلى أن فترة العقد تمتد إلى 44 شهرا.
وبينما أوضح بيان سامسونغ أنها ستتولى بناء مرافق إنتاج الإيثيلين الرئيسية، قالت إن "سي تي سي آي" ستتولى بناء البنية التحتية للمرافق.
يشار إلى أن المصنع سينتج بعد اكتماله 2.08 مليون طن من الإيثيلين سنويا، وهو الأكبر في العالم.