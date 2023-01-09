https://sputnikarabic.ae/20230109/قائد-الحرس-الثوري-يصف-الأحداث-الأخيرة-في-إيران-بـالحرب-العالمية-1072095023.html
قائد الحرس الثوري يصف الأحداث الأخيرة في إيران بـ"الحرب العالمية"
قائد الحرس الثوري يصف الأحداث الأخيرة في إيران بـ"الحرب العالمية"
وصف القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، "الأحداث الأخيرة في البلاد بـ"الحرب العالمية". 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T18:08+0000
2023-01-09T18:08+0000
2023-01-09T18:08+0000
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وقال اللواء سلامي، في مراسم إحياء "ذكرى القادة الشهداء"، إن "أحداث الأشهر الأخيرة في إيران كانت حربا عالمية"، مؤكدا أن "النساء والشباب الإيراني ردوا بحماسة على الأعداء"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف سلامي: "في الأشهر الماضية، أراد الأعداء إغلاق المدارس والجامعات ومراكز النشاط الاقتصادي للشعب وإغراق البلاد في الفوضى، لكن شباب ونساء وفتيات إيران لم يتعاونوا معهم وأفشلوا مخططاتهم"، مشيرا إلى "جهود المقاتلين في الدفاع عن أمن البلاد".وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية "تفكيك شرطة الأخلاق"، مشيرة إلى "العمل على آلية جديدة بشأن الانضباط الأخلاقي في البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيسي-يعلق-مجددا-على-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-إيران-نحتضن-الجميع-لكننا-لن-نرحم-الأعداء-1071656040.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم
قائد الحرس الثوري يصف الأحداث الأخيرة في إيران بـ"الحرب العالمية"
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وصف القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، "الأحداث الأخيرة في البلاد بـ"الحرب العالمية".
وقال اللواء سلامي، في مراسم إحياء "ذكرى القادة الشهداء"، إن "أحداث الأشهر الأخيرة في إيران كانت حربا عالمية"، مؤكدا أن "النساء والشباب الإيراني ردوا بحماسة على الأعداء"، حسب وكالة
تسنيم الإيرانية.
27 ديسمبر 2022, 12:02 GMT
وأضاف سلامي: "في الأشهر الماضية، أراد الأعداء إغلاق المدارس والجامعات ومراكز النشاط الاقتصادي للشعب وإغراق البلاد في الفوضى، لكن شباب ونساء وفتيات إيران لم يتعاونوا معهم وأفشلوا مخططاتهم"، مشيرا إلى "جهود المقاتلين في الدفاع عن أمن البلاد".
وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات
على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية "تفكيك شرطة الأخلاق"، مشيرة إلى "العمل على آلية جديدة بشأن الانضباط الأخلاقي في البلاد".