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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230109/هيئة-دفاع-دونيتسك-تعلن-تحرير-بلدة-باخموتسك-الاستراتيجية-المؤدية-إلى-سوليدار-وأرتيوموفسك-1072061777.html
دونيتسك... تحرير بلدة باخموتسك الاستراتيجية المؤدية إلى سوليدار وأرتيوموفسك
دونيتسك... تحرير بلدة باخموتسك الاستراتيجية المؤدية إلى سوليدار وأرتيوموفسك
أعلنت هيئة الدفاع التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تحرير بلدة باخموتسك، الواقعة بالقرب من سوليدار، شمال شرقي أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - باخموت). 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T07:42+0000
2023-01-09T08:17+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة في قناتها على تليغرام: " اليوم الموافق 9 كانون الثاني/يناير عام 2023، تمكنت القوات المسلحة الروسية من تحرير بلدة باخموتسك الواقعة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وتعتبر هذه المدينة مركز نقل استراتيجي هام لتزويد تجمع القوات الأوكرانية في دونباس، حيث تمر عبر هذه المدينة شبكة من الطرق والسكك الحديدية، والآن تجري معارك شرسة بهدف فرض السيطرة على أرتيموفسك وسوليدار.اقرأ أيضا: أمريكا تزود أوكرانيا بمدرعات مشاة مجهزة بميكروويفاقرأ أيضا: صحيفة: لندن سئمت من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا

دونيتسك... تحرير بلدة باخموتسك الاستراتيجية المؤدية إلى سوليدار وأرتيوموفسك

07:42 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 08:17 GMT 09.01.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلنت هيئة الدفاع التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تحرير بلدة باخموتسك، الواقعة بالقرب من سوليدار، شمال شرقي أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - باخموت).
موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة في قناتها على تليغرام: " اليوم الموافق 9 كانون الثاني/يناير عام 2023، تمكنت القوات المسلحة الروسية من تحرير بلدة باخموتسك الواقعة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

يذكر أن مدينة أرتيموفسك، تقع في جزء تسيطر عليه كييف، من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة.

وتعتبر هذه المدينة مركز نقل استراتيجي هام لتزويد تجمع القوات الأوكرانية في دونباس، حيث تمر عبر هذه المدينة شبكة من الطرق والسكك الحديدية، والآن تجري معارك شرسة بهدف فرض السيطرة على أرتيموفسك وسوليدار.
اقرأ أيضا: أمريكا تزود أوكرانيا بمدرعات مشاة مجهزة بميكروويف
اقرأ أيضا: صحيفة: لندن سئمت من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
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