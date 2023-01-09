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https://sputnikarabic.ae/20230109/وزير-الفلاحة-الجزائري-إنتاج-القمح-الصلب-يغطي-95-من-احتياجاتنا-فيديو--1072085471.html
وزير الفلاحة الجزائري: إنتاج القمح الصلب يغطي 95% من احتياجاتنا... فيديو
وزير الفلاحة الجزائري: إنتاج القمح الصلب يغطي 95% من احتياجاتنا... فيديو
أعلن وزير الفلاحة الجزائري عبد الحفيظ هني، أن إنتاج بلاده من القمح الصلب يغطي ما يتراوح بين 90 إلى 95% من الاحتياجات الوطنية. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T13:45+0000
2023-01-09T13:54+0000
الجزائر
قمح
اقتصاد
العالم العربي
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جاء هذا في تصريحات الوزير الجزائري خلال استضافته في برنامج "52 دقيقة اقتصاد" عبر قناة "النهار".وذكر وزير الفلاحة أن "الإنتاج الإجمالي من القمح الصلب بلغ 41 مليون قنطار".وأشار الوزير الجزائري إلى أن القطاع يهدف لتغطية نحو 50 في المئة من الاحتياجات الوطنية.ومن المقرر أن تتسلم الجزائر خلال الشهر الجاري ما يزيد على من 400 ألف طن من القمح اللين، يتم استيرادها من عدة دول.اقرأ ايضا: الجزائر... نحو تطوير صناعة "السماد الأغنى" محليااقرأ أيضا: الجزائر... هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب ولاية البليدة
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الجزائر, قمح, اقتصاد, العالم العربي
الجزائر, قمح, اقتصاد, العالم العربي

وزير الفلاحة الجزائري: إنتاج القمح الصلب يغطي 95% من احتياجاتنا... فيديو

13:45 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 13:54 GMT 09.01.2023)
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أعلن وزير الفلاحة الجزائري عبد الحفيظ هني، أن إنتاج بلاده من القمح الصلب يغطي ما يتراوح بين 90 إلى 95% من الاحتياجات الوطنية.
جاء هذا في تصريحات الوزير الجزائري خلال استضافته في برنامج "52 دقيقة اقتصاد" عبر قناة "النهار".
وذكر وزير الفلاحة أن "الإنتاج الإجمالي من القمح الصلب بلغ 41 مليون قنطار".

وأوضح أن جزءا كبيرا يقدر بنحو 65 في المئة من القمح الصلب كاف لإنتاج العجائن.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن القطاع يهدف لتغطية نحو 50 في المئة من الاحتياجات الوطنية.
ومن المقرر أن تتسلم الجزائر خلال الشهر الجاري ما يزيد على من 400 ألف طن من القمح اللين، يتم استيرادها من عدة دول.
اقرأ ايضا: الجزائر... نحو تطوير صناعة "السماد الأغنى" محليا
اقرأ أيضا: الجزائر... هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب ولاية البليدة
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