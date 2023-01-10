https://sputnikarabic.ae/20230110/إيران-تقدم-لروسيا-مقترحات-حول-مشاركة-موسكو-في-تطوير-خط-سكك-حديدية-يربطهما-عبر-أذربيجان-1072112129.html

إيران تقدم لروسيا مقترحات حول مشاركة موسكو في تطوير خط سكك حديدية يربطهما عبر أذربيجان

إيران تقدم لروسيا مقترحات حول مشاركة موسكو في تطوير خط سكك حديدية يربطهما عبر أذربيجان

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تقديمها مذكرة بتفاصيل مقترحة حول كيفية مشاركة روسيا في مشروع سكك حديدية يربط إيران بروسيا وشمالي أوروبا عبر أذربيجان. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

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طهران - سبوتنيك. وقال مساعد وزير الطرق الإيراني، شهريار أفندي زاده، بحسب موقع الحكومة الإيرانية، إن طهران قدمت مذكرة مقترحة تشمل 16 مادة حول كيفية مشاركة روسيا واستثمارها في مشروع سكة حديد (رشت - أستارا)، وهما مدينتين شمالي إيران تطلان على بحر قزوين.وأضاف المسؤول الإيراني أن هناك مفاوضات ثلاثية بين بلاده وروسيا وأذربيجان حول استكمال خط السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال المشروع "سواء بمشاركة روسيا أو دون مشاركتها".ويمتد خط السكك الحديدية (رشت أستارا) بطول 162 كم، ليكمل الممر الشمالي الجنوبي من بندر عباس إلى رشت، ومن الأخيرة إلى أستارا، وعند اكتماله سيتم ربط إيران بروسيا وشمالي أوروبا عبر أذربيجان.ولفت زاده إلى أن موسكو تهتم بالمشاركة في استكمال الخط الحديدي عبر تمويله على شكل قروض أو بطرق أخرى، وظهر ذلك خلال مفاوضات بين الحكومتين الروسية والإيرانية حول تطوير طرق عبور الترانزيت بين البلدين.وأشار إلى اقتراح بتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين إيران وروسيا، بجانب أخرى ثلاثية تضم أذربيجان أيضًا، وتشمل تلك المذكرات حوالي 16 بندًا حول إنشاء وتشغيل الخط وطريقة تصميمه.لكنه عاد وأكد أن شكل الاستثمار الروسي بشكل عام في المشروع لم يتحدد.كان الاجتماع المشتركة الثالث عشر بين إيران وروسيا، وفقا للمسؤول، شهد التوصل لتفاهم حول نقل 10 ملايين طن من البضائع حتى عام 2023، كما اتفقت الدول الثلاث (إيران وروسيا وأذربيجان) على نقل 15 مليون طن من البضائع، ما يوضح أن هناك طلبًا كافيًا على البضائع عبر هذا الطريق.

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