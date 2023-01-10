https://sputnikarabic.ae/20230110/التطور-المدهش-للكائنات-التي-تعيش-في-مدننا-والنجاح-في-تعديل-جينات-المتلاعبين-بالطبيعة-1072120014.html

التطور المدهش للكائنات التي تعيش في مدننا والنجاح في تعديل جينات المتلاعبين بالطبيعة

التطور المدهش للكائنات التي تعيش في مدننا والنجاح في تعديل جينات المتلاعبين بالطبيعة

توصل العلماء إلى أن الكائنات الصديقة التي تعيش في مدننا تطورت ببعض الطرق المدهشة للتكيف مع حياة الحضر عبر الطفرات الجينية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T14:08+0000

2023-01-10T14:08+0000

2023-01-10T14:08+0000

راديو

مرايا العلوم

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التطور المدهش للكائنات التي تعيش في مدننا والنجاح في تعديل جينات المتلاعبين بالطبيعة التطور المدهش للكائنات التي تعيش في مدننا والنجاح في تعديل جينات المتلاعبين بالطبيعة

كذلك، نجح الباحثون في تعديل جينات كبار المتلاعبين بالطبيعة بإجراء تغييرات دقيقة على الحمض النووي للكائنات الحية، ويستخدمها العلماء الآن لهندسة الفيروسات التي تطورت لتصنيع البكتيريا وإصابتها.يُظهر علاج الخلايا الجذعية الجنينية لمرض التصلب المتعدد علامات واعدة، حيث كان لدى الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد التدريجي مستويات أعلى من الجزيئات الواقية في سائلهم الشوكي بعد عامين من حقنهم بخلايا جذعية من جنين.تم تدمير طبقة الأوزون خلال أكبر انقراض جماعي على الأرض، حيث تظهر الأحافير أن النباتات كانت تنتج مستويات أعلى من المواد الكيميائية الواقية من الشمس للحماية من ارتفاع مستويات الأشعة فوق البنفسجية في نهاية ما يعرف بفترة العصر البرمي.توصلت دراسة جديدة إلى أن "الهالات" الغامضة من الصخور المحيطة بالشقوق في فوهة المريخ قد تكون تشكلت من أحجار كريمة غنية بالمياه وبالتالي شهدت نوعا من الحياة.معا نستكشف جهودهم في تلك الميادين بالتزامن مع استعراض لسيرهم الذاتية وخطوط التماس بينهم فيما وصلوا إليه من إنجازات علمية بارزة.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومإعداد وتقديم: أحمد أحمد

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