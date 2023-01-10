عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230110/السعودية-تستقبل-بعثة-نادي-برشلونة-بالورود-في-مطار-الرياض-فيديو-1072136642.html
السعودية تستقبل بعثة نادي برشلونة بالورود في مطار الرياض... فيديو
السعودية تستقبل بعثة نادي برشلونة بالورود في مطار الرياض... فيديو
وصلت بعثة نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الرياض، حيث من المقرر أن يشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني التي تلعب على الأراضي السعودية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T20:08+0000
2023-01-10T20:08+0000
مجتمع
رياضة
نادي برشلونة
السعودية
أخبار السعودية اليوم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104506/95/1045069520_0:100:3287:1949_1920x0_80_0_0_78fc9163c5bbec468d57b5fee40168b7.jpg
ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني برشلونة على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع للحظات وصول طائرة الفريق إلى الأراضي السعودية، ولقطات من استقبال احتفالي بالورود.يواجه الفريق الكتالوني ريال بيتيس مساء يوم الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، على أن يتأهل الفائز منهما إلى المباراة النهائية.ولتحديد الطرف الآخر في المباراة النهائية، سيلعب فريق ريال مدريد أمام فالنسيا غدا الأربعاء، في المباراة الأولى من البطولة القصيرة، والتي يشارك فيها بطلا الدوري والكأس ووصيفا البطولتين.أنهى فريق ريال مدريد منافسات بطولة الدوري الإسباني في المركز الأول، الموسم الماضي، برصيد 86 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 73 نقطة. فيما فاز ريال بيتيس على فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022 بركلات الترجيح.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104506/95/1045069520_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9e531f11a2873373c7634792880daafe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, نادي برشلونة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي الفيديو
رياضة, نادي برشلونة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي الفيديو

السعودية تستقبل بعثة نادي برشلونة بالورود في مطار الرياض... فيديو

20:08 GMT 10.01.2023
© AP Photo / Michael Sohnشعار نادي برشلونة
شعار نادي برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبرTelegram
وصلت بعثة نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الرياض، حيث من المقرر أن يشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني التي تلعب على الأراضي السعودية.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني برشلونة على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع للحظات وصول طائرة الفريق إلى الأراضي السعودية، ولقطات من استقبال احتفالي بالورود.
يواجه الفريق الكتالوني ريال بيتيس مساء يوم الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، على أن يتأهل الفائز منهما إلى المباراة النهائية.
ولتحديد الطرف الآخر في المباراة النهائية، سيلعب فريق ريال مدريد أمام فالنسيا غدا الأربعاء، في المباراة الأولى من البطولة القصيرة، والتي يشارك فيها بطلا الدوري والكأس ووصيفا البطولتين.
أنهى فريق ريال مدريد منافسات بطولة الدوري الإسباني في المركز الأول، الموسم الماضي، برصيد 86 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 73 نقطة. فيما فاز ريال بيتيس على فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022 بركلات الترجيح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала