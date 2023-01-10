https://sputnikarabic.ae/20230110/السعودية-تستقبل-بعثة-نادي-برشلونة-بالورود-في-مطار-الرياض-فيديو-1072136642.html
السعودية تستقبل بعثة نادي برشلونة بالورود في مطار الرياض... فيديو
السعودية تستقبل بعثة نادي برشلونة بالورود في مطار الرياض... فيديو
وصلت بعثة نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الرياض، حيث من المقرر أن يشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني التي تلعب على الأراضي السعودية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T20:08+0000
2023-01-10T20:08+0000
2023-01-10T20:08+0000
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ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني برشلونة على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع للحظات وصول طائرة الفريق إلى الأراضي السعودية، ولقطات من استقبال احتفالي بالورود.يواجه الفريق الكتالوني ريال بيتيس مساء يوم الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، على أن يتأهل الفائز منهما إلى المباراة النهائية.ولتحديد الطرف الآخر في المباراة النهائية، سيلعب فريق ريال مدريد أمام فالنسيا غدا الأربعاء، في المباراة الأولى من البطولة القصيرة، والتي يشارك فيها بطلا الدوري والكأس ووصيفا البطولتين.أنهى فريق ريال مدريد منافسات بطولة الدوري الإسباني في المركز الأول، الموسم الماضي، برصيد 86 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 73 نقطة. فيما فاز ريال بيتيس على فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022 بركلات الترجيح.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي برشلونة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي الفيديو
رياضة, نادي برشلونة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي الفيديو
السعودية تستقبل بعثة نادي برشلونة بالورود في مطار الرياض... فيديو
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وصلت بعثة نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الرياض، حيث من المقرر أن يشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني التي تلعب على الأراضي السعودية.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني
برشلونة على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع للحظات وصول طائرة الفريق إلى الأراضي السعودية، ولقطات من استقبال احتفالي بالورود.
يواجه الفريق الكتالوني ريال بيتيس مساء يوم الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، على أن يتأهل الفائز منهما إلى المباراة النهائية.
ولتحديد الطرف الآخر في المباراة النهائية، سيلعب فريق ريال مدريد
أمام فالنسيا غدا الأربعاء، في المباراة الأولى من البطولة القصيرة، والتي يشارك فيها بطلا الدوري والكأس ووصيفا البطولتين.
أنهى فريق ريال مدريد منافسات بطولة الدوري الإسباني في المركز الأول، الموسم الماضي، برصيد 86 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 73 نقطة. فيما فاز ريال بيتيس على فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022 بركلات الترجيح.