https://sputnikarabic.ae/20230110/بري-يدعو-البرلمان-اللبناني-لعقد-جلسة-الخميس-المقبل-لانتخاب-رئيس-الجمهورية-1072112558.html
بري يدعو البرلمان اللبناني لعقد جلسة الخميس المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية
بري يدعو البرلمان اللبناني لعقد جلسة الخميس المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية
دعا رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد غد الخميس، وذلك للمرة الحادية عشرة. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T10:47+0000
2023-01-10T10:47+0000
2023-01-10T10:47+0000
العالم العربي
لبنان
ميشال عون
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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن بري دعا اليوم الثلاثاء "إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في يوم 12 من الشهر الجاري".وستكون هذه الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان خلال العام الجديد، والـ 11 منذ 29 سبتمبر/ أيلول 2022.وحتى الآن، لم تسفر جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء مجلس النواب في حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المطلوبة للفوز بالرئاسة.ويتيعن على المرشح وفق الدستور اللبناني الحصول على أصوات 86 نائبا من أصل 128 نائبا بالبرلمان في الجولة الأولى للانتخاب بالجلسة، فيما يفوز من يحصل على أغلبية 65 صوتا فقط في الجولة الثانية بالجلسة ذاتها، حال استمر النصاب القانوني لعقد الجلسة والبالغ 86 عضوا.وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي انتهت فترة رئاسة ميشال عون للجمهورية اللبنانية، ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، فشل البرلمان للمرة العاشرة في انتخاب خلف له.وسبق أن اتهمت كتل برلمانية لبنانية نواب "حزب الله" بتعطيل انتخاب رئيس جديد للبلاد من خلال التصويت بأوراق بيضاء في الجولة الأولى من كل جلسة والانسحاب من الدورة الثانية كي لا يكتمل النصاب، فيما يقول مسؤولون في "حزب الله" إنهم لا يريدون "رئيسا يطعن المقاومة في الظهر".
https://sputnikarabic.ae/20230109/حراك-سياسي-على-صعيد-الانتخابات-الرئاسية-اللبنانية-1072093417.html
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العالم العربي, لبنان, ميشال عون
العالم العربي, لبنان, ميشال عون
بري يدعو البرلمان اللبناني لعقد جلسة الخميس المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية
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دعا رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد غد الخميس، وذلك للمرة الحادية عشرة.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن بري دعا اليوم الثلاثاء "إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية
، في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في يوم 12 من الشهر الجاري".
وستكون هذه الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان خلال العام الجديد، والـ 11 منذ 29 سبتمبر/ أيلول 2022.
وحتى الآن، لم تسفر جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء مجلس النواب في حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المطلوبة للفوز بالرئاسة.
ويتيعن على المرشح وفق الدستور اللبناني الحصول على أصوات 86 نائبا من أصل 128 نائبا بالبرلمان في الجولة الأولى للانتخاب بالجلسة، فيما يفوز من يحصل على أغلبية 65 صوتا فقط في الجولة الثانية بالجلسة ذاتها، حال استمر النصاب القانوني لعقد الجلسة والبالغ 86 عضوا.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي انتهت فترة رئاسة ميشال عون
للجمهورية اللبنانية، ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، فشل البرلمان للمرة العاشرة في انتخاب خلف له.
وسبق أن اتهمت كتل برلمانية لبنانية نواب "حزب الله" بتعطيل انتخاب رئيس جديد للبلاد من خلال التصويت بأوراق بيضاء في الجولة الأولى من كل جلسة والانسحاب من الدورة الثانية كي لا يكتمل النصاب، فيما يقول مسؤولون في "حزب الله" إنهم لا يريدون "رئيسا يطعن المقاومة في الظهر".