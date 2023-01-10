عربي
https://sputnikarabic.ae/20230110/فرقاطة-أدميرال-الاتحاد-السوفييتي-غورشكوف-تجري-مناورة-في-بحر-النرويج-1072128336.html
فرقاطة "أدميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف" تجري مناورة في بحر النرويج
فرقاطة "أدميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف" تجري مناورة في بحر النرويج
أجرى طاقم فرقاطة "أدميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف" تمرينا لصد هجوم جوي لعدو مُفترض في بحر النرويج، وسط ظروف جوية صعبة. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T15:47+0000
2023-01-10T15:47+0000
روسيا
فرقاطة روسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/09/1072074657_0:229:3147:1999_1920x0_80_0_0_79b68caa762f85453bdccfa7131058e0.jpg
وأثناء التمرين، بلغت الأمواج في بحر النرويج 3-4 نقاط، في حين بلغت سرعة الرياح 20 مترا في الثانية.واستوفى حساب مركز قيادة الدفاع الجوي المعايير اللازمة، حيث عمل موظفو المراكز القتالية على كشف وتعيين الهدف وتدميره.يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن في وقت سابق، أن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستستخدم صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال رحلتها الطويلة إلى المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف"، هي سفينة متعددة الأغراض تم قبولها في البحرية في عام 2018، وتم تعديلها في عام 2021 لاستخدام صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/09/1072074657_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_9ca046d7113b07a9cb8c64e64ab2ea36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فرقاطة روسية
روسيا, فرقاطة روسية

فرقاطة "أدميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف" تجري مناورة في بحر النرويج

15:47 GMT 10.01.2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" يدخل الخدمة القتالية، في سيفيرومورسك 4 يناير 2023
فرقاطة أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف يدخل الخدمة القتالية، في سيفيرومورسك 4 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أجرى طاقم فرقاطة "أدميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف" تمرينا لصد هجوم جوي لعدو مُفترض في بحر النرويج، وسط ظروف جوية صعبة.
وأثناء التمرين، بلغت الأمواج في بحر النرويج 3-4 نقاط، في حين بلغت سرعة الرياح 20 مترا في الثانية.
واستوفى حساب مركز قيادة الدفاع الجوي المعايير اللازمة، حيث عمل موظفو المراكز القتالية على كشف وتعيين الهدف وتدميره.
يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن في وقت سابق، أن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستستخدم صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال رحلتها الطويلة إلى المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف"، هي سفينة متعددة الأغراض تم قبولها في البحرية في عام 2018، وتم تعديلها في عام 2021 لاستخدام صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала