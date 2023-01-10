https://sputnikarabic.ae/20230110/فرقاطة-أدميرال-الاتحاد-السوفييتي-غورشكوف-تجري-مناورة-في-بحر-النرويج-1072128336.html
فرقاطة "أدميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف" تجري مناورة في بحر النرويج
فرقاطة "أدميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف" تجري مناورة في بحر النرويج
أجرى طاقم فرقاطة "أدميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف" تمرينا لصد هجوم جوي لعدو مُفترض في بحر النرويج، وسط ظروف جوية صعبة. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T15:47+0000
2023-01-10T15:47+0000
2023-01-10T15:47+0000
روسيا
فرقاطة روسية
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وأثناء التمرين، بلغت الأمواج في بحر النرويج 3-4 نقاط، في حين بلغت سرعة الرياح 20 مترا في الثانية.واستوفى حساب مركز قيادة الدفاع الجوي المعايير اللازمة، حيث عمل موظفو المراكز القتالية على كشف وتعيين الهدف وتدميره.يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن في وقت سابق، أن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستستخدم صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال رحلتها الطويلة إلى المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف"، هي سفينة متعددة الأغراض تم قبولها في البحرية في عام 2018، وتم تعديلها في عام 2021 لاستخدام صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فرقاطة روسية
فرقاطة "أدميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف" تجري مناورة في بحر النرويج
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أجرى طاقم فرقاطة "أدميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف" تمرينا لصد هجوم جوي لعدو مُفترض في بحر النرويج، وسط ظروف جوية صعبة.
وأثناء التمرين، بلغت الأمواج في بحر النرويج
3-4 نقاط، في حين بلغت سرعة الرياح 20 مترا في الثانية.
واستوفى حساب مركز قيادة الدفاع الجوي المعايير اللازمة، حيث عمل موظفو المراكز القتالية على كشف وتعيين الهدف وتدميره.
يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن في وقت سابق، أن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"
ستستخدم صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال رحلتها الطويلة إلى المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف"، هي سفينة متعددة الأغراض تم قبولها في البحرية في عام 2018، وتم تعديلها في عام 2021 لاستخدام صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.