https://sputnikarabic.ae/20230110/في-خطوة-تصعيدية-جديدة-إسرائيل-تنقل-البرغوثي-إلى-سجن-نفحة-المشدد-والسلطة-تعتبرها-سياسة-ممنهجة-1072124920.html

في خطوة تصعيدية جديدة... إسرائيل تنقل البرغوثي إلى سجن "نفحة" المشدد والسلطة تعتبرها "سياسة ممنهجة"

في خطوة تصعيدية جديدة... إسرائيل تنقل البرغوثي إلى سجن "نفحة" المشدد والسلطة تعتبرها "سياسة ممنهجة"

قرر إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمس الاثنين، نقل مروان البرغوثي، زعيم حركة فتح و70 أسيرا آخرين إلى سجن نفحة شديد الحراسة. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T15:04+0000

2023-01-10T15:04+0000

2023-01-10T15:04+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن الوزير بن غفير قد أمر بنقل البرغوثي و70 أسيرا فلسطينيا آخرين من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة" شديد الحراسة.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هناك حالة من الهلع والقلق تسودان الداخل الفلسطيني، خاصة وأن مروان البرغوثي أحد كبار قادة حركة فتح الفلسطينية.ومن جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن نقل الأسرى "السعين" يأتي ضمن حملة منظمة ضد الأسرى الفلسطينيين من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، حيث سبق أن هدد إيتمار بن غفير باتخاذ إجراءات مشددة ضد الأسرى الفلسطينيين.وأوضحت بدورها، حركة فتح أن نقل الحكومة الإسرائيلية لمروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزيّة للحركة ومعه العشرات من الأسرى الفلسطينيين، يأتي ضمن سياسة ممنهجة تنفذها تل أبيب، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات القمعية لن تكون إلا سهما يرتد إلى الاحتلال ومنظومته".ويذكر أن مروان البرغوثي (65 عاما) أحد الرموز الفلسطينية في الضفة الغربية، وزعيم التنظيم في حركة فتح، وتم اعتقاله وسجنه في العام 2002، بعد قيامه بدور كبير في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث حكمت عليه الحكومة الإسرائيلية بالسجن 5 مؤبدات.

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أخبار فلسطين اليوم, حركة فتح, العالم العربي, إسرائيل