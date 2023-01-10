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مقاتلات روسية تسقط 3 طائرات أوكرانية من طراز "سو-25"
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/مشاهد-من-سوليدار-بعد-أنباء-اقتراب-تحريرها-فيديو-1072115058.html
مشاهد من سوليدار بعد أنباء اقتراب تحريرها... فيديو
مشاهد من سوليدار بعد أنباء اقتراب تحريرها... فيديو
رصدت وكالة "سبوتنيك" مشاهد مصورة تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي من مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أنباء عن اقتراب تحرير كامل المدينة. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T11:32+0000
2023-01-10T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويظهر في الفيديو وجود حريق ضخم في مركز المدينة وارتفاع الأعمدة الدخانية، حيث صور الفيديو من سيارة مسرعة.وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أعلن في وسقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن مدينة سوليدار في مقاطعة دونيتسك باتت محررة تقريبا، حيث يدور القتال في الجزء الغربي منها.وقال بوشيلين "في الواقع يتركز كل الاهتمام الآن على أرتيموفسك وسوليدار، حيث تجري معارك قتال ضارية لطرد القوات الأوكرانية منهما، مدينة سوليدار قريبة من التحرير لكن ذلك يحصل من خلال تضحيات كبيرة.وأضاف بوشيلين بالقول: "لقد انتقل القتال بالفعل إلى الغرب هذا هو الاتجاه الوحيد الذي يمكن للعدو أن ينسحب من خلاله وإنقاذ بقايا وحداته"، مشيرا إلى أن "العدو ما زال يقاوم".اقرأ أيضا: شويغو: روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن لسيادتها وسلامتهااقرأ أيضا: بوشيلين: مدينة سوليدار في دونيتسك باتت محررة تقريبا
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مشاهد من سوليدار بعد أنباء اقتراب تحريرها... فيديو

11:32 GMT 10.01.2023
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV
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رصدت وكالة "سبوتنيك" مشاهد مصورة تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي من مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أنباء عن اقتراب تحرير كامل المدينة.
ويظهر في الفيديو وجود حريق ضخم في مركز المدينة وارتفاع الأعمدة الدخانية، حيث صور الفيديو من سيارة مسرعة.
وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أعلن في وسقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن مدينة سوليدار في مقاطعة دونيتسك باتت محررة تقريبا، حيث يدور القتال في الجزء الغربي منها.
وقال بوشيلين "في الواقع يتركز كل الاهتمام الآن على أرتيموفسك وسوليدار، حيث تجري معارك قتال ضارية لطرد القوات الأوكرانية منهما، مدينة سوليدار قريبة من التحرير لكن ذلك يحصل من خلال تضحيات كبيرة.
وأضاف بوشيلين بالقول: "لقد انتقل القتال بالفعل إلى الغرب هذا هو الاتجاه الوحيد الذي يمكن للعدو أن ينسحب من خلاله وإنقاذ بقايا وحداته"، مشيرا إلى أن "العدو ما زال يقاوم".
اقرأ أيضا: شويغو: روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن لسيادتها وسلامتها
اقرأ أيضا: بوشيلين: مدينة سوليدار في دونيتسك باتت محررة تقريبا
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