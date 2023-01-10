https://sputnikarabic.ae/20230110/مشاهد-من-سوليدار-بعد-أنباء-اقتراب-تحريرها-فيديو-1072115058.html
مشاهد من سوليدار بعد أنباء اقتراب تحريرها... فيديو
مشاهد من سوليدار بعد أنباء اقتراب تحريرها... فيديو
رصدت وكالة "سبوتنيك" مشاهد مصورة تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي من مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أنباء عن اقتراب تحرير كامل المدينة. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T11:32+0000
2023-01-10T11:32+0000
2023-01-10T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويظهر في الفيديو وجود حريق ضخم في مركز المدينة وارتفاع الأعمدة الدخانية، حيث صور الفيديو من سيارة مسرعة.وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أعلن في وسقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن مدينة سوليدار في مقاطعة دونيتسك باتت محررة تقريبا، حيث يدور القتال في الجزء الغربي منها.وقال بوشيلين "في الواقع يتركز كل الاهتمام الآن على أرتيموفسك وسوليدار، حيث تجري معارك قتال ضارية لطرد القوات الأوكرانية منهما، مدينة سوليدار قريبة من التحرير لكن ذلك يحصل من خلال تضحيات كبيرة.وأضاف بوشيلين بالقول: "لقد انتقل القتال بالفعل إلى الغرب هذا هو الاتجاه الوحيد الذي يمكن للعدو أن ينسحب من خلاله وإنقاذ بقايا وحداته"، مشيرا إلى أن "العدو ما زال يقاوم".اقرأ أيضا: شويغو: روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن لسيادتها وسلامتهااقرأ أيضا: بوشيلين: مدينة سوليدار في دونيتسك باتت محررة تقريبا
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سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا
مشاهد من سوليدار بعد أنباء اقتراب تحريرها... فيديو
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رصدت وكالة "سبوتنيك" مشاهد مصورة تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي من مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أنباء عن اقتراب تحرير كامل المدينة.
ويظهر في الفيديو وجود حريق ضخم في مركز المدينة وارتفاع الأعمدة الدخانية، حيث صور الفيديو من سيارة مسرعة.
وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أعلن في وسقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن مدينة سوليدار في مقاطعة دونيتسك باتت محررة تقريبا، حيث يدور القتال في الجزء الغربي منها.
وقال بوشيلين "في الواقع يتركز كل الاهتمام الآن على أرتيموفسك وسوليدار، حيث تجري معارك قتال ضارية لطرد القوات الأوكرانية منهما، مدينة سوليدار قريبة من التحرير لكن ذلك يحصل من خلال تضحيات كبيرة.
وأضاف بوشيلين بالقول: "لقد انتقل القتال بالفعل إلى الغرب هذا هو الاتجاه الوحيد الذي يمكن للعدو أن ينسحب من خلاله وإنقاذ بقايا وحداته"، مشيرا إلى أن "العدو ما زال يقاوم".