https://sputnikarabic.ae/20230110/شويغو-روسيا-ستواصل-تطوير-الدرع-النووي-كضامن-لسيادتها-وسلامتها-1072109912.html
شويغو: روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن لسيادتها وسلامتها
شويغو: روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن لسيادتها وسلامتها
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن رئيسي لسيادة ووحدة أراضيها. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T09:56+0000
2023-01-10T09:56+0000
2023-01-10T10:37+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068037601_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_254709e34521843f5020640a66b2a132.jpg
وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الفيديو: "سنواصل تطوير الثالوث النووي والحفاظ على جاهزيته القتالية، لأن الدرع النووي كان ولا يزال الضامن الرئيسي لسيادة دولتنا وسلامة أراضيها"، مؤكداً على أن القوات المسلحة الروسية ستقوم بتطوير ترسانة الأسلحة الهجومية في المستقبل القريب.وفي سياق متصل، أشار شويغو إلى أنه يجب وضع خطط التدريب وتوريد المعدات للقوات المسلحة الروسية بناء على الخبرات المكتسبة في سوريا وأوكرانيا.وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.اقرأ أيضا: شويغو: روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن لسيادتها وسلامتهااقرأ أيضا: بوشيلين: مدينة سوليدار في دونيتسك باتت محررة تقريبا
https://sputnikarabic.ae/20230110/بوشيلين-مدينة-سوليدار-في-دونيتسك-باتت-محررة-تقريبا-1072109448.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068037601_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_65585ed62e131a730fd49bd9d6dfe5a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شويغو: روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن لسيادتها وسلامتها
09:56 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 10:37 GMT 10.01.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن رئيسي لسيادة ووحدة أراضيها.
وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الفيديو: "سنواصل تطوير الثالوث النووي والحفاظ على جاهزيته القتالية، لأن الدرع النووي كان ولا يزال الضامن الرئيسي لسيادة دولتنا وسلامة أراضيها"، مؤكداً على أن القوات المسلحة الروسية ستقوم بتطوير ترسانة الأسلحة الهجومية في المستقبل القريب.
وفي سياق متصل، أشار شويغو إلى أنه يجب وضع خطط التدريب وتوريد المعدات للقوات المسلحة الروسية بناء على الخبرات المكتسبة في سوريا وأوكرانيا.
واعتبر شويغو أن الرئيس الروسي حدد عددًا من المهام ذات الأولوية لوزارة الدفاع، ومن أهمها، اتخاذ إجراءات شاملة للارتقاء بمستوى القوات المسلحة الروسية وزيادة قدراتها القتالية، لافتا أن القوات الروسية بحاجة إلى تحليل وتنظيم تجربة مجموعات باستمرار في أوكرانيا وسوريا، ووضع برامج تدريب للأفراد وخطط لتزويد المعدات العسكرية على أساسها. يجب أن تصبح الخبرة التي اكتسبتها قواتنا أساسًا لتحسين التدريب القتالي.
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.