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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/شويغو-روسيا-ستواصل-تطوير-الدرع-النووي-كضامن-لسيادتها-وسلامتها-1072109912.html
شويغو: روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن لسيادتها وسلامتها
شويغو: روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن لسيادتها وسلامتها
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن رئيسي لسيادة ووحدة أراضيها. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T09:56+0000
2023-01-10T10:37+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الفيديو: "سنواصل تطوير الثالوث النووي والحفاظ على جاهزيته القتالية، لأن الدرع النووي كان ولا يزال الضامن الرئيسي لسيادة دولتنا وسلامة أراضيها"، مؤكداً على أن القوات المسلحة الروسية ستقوم بتطوير ترسانة الأسلحة الهجومية في المستقبل القريب.وفي سياق متصل، أشار شويغو إلى أنه يجب وضع خطط التدريب وتوريد المعدات للقوات المسلحة الروسية بناء على الخبرات المكتسبة في سوريا وأوكرانيا.وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.اقرأ أيضا: شويغو: روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن لسيادتها وسلامتهااقرأ أيضا: بوشيلين: مدينة سوليدار في دونيتسك باتت محررة تقريبا
https://sputnikarabic.ae/20230110/بوشيلين-مدينة-سوليدار-في-دونيتسك-باتت-محررة-تقريبا-1072109448.html
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روسيا

شويغو: روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن لسيادتها وسلامتها

09:56 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 10:37 GMT 10.01.2023)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن رئيسي لسيادة ووحدة أراضيها.
وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الفيديو: "سنواصل تطوير الثالوث النووي والحفاظ على جاهزيته القتالية، لأن الدرع النووي كان ولا يزال الضامن الرئيسي لسيادة دولتنا وسلامة أراضيها"، مؤكداً على أن القوات المسلحة الروسية ستقوم بتطوير ترسانة الأسلحة الهجومية في المستقبل القريب.
وفي سياق متصل، أشار شويغو إلى أنه يجب وضع خطط التدريب وتوريد المعدات للقوات المسلحة الروسية بناء على الخبرات المكتسبة في سوريا وأوكرانيا.
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:54 GMT

واعتبر شويغو أن الرئيس الروسي حدد عددًا من المهام ذات الأولوية لوزارة الدفاع، ومن أهمها، اتخاذ إجراءات شاملة للارتقاء بمستوى القوات المسلحة الروسية وزيادة قدراتها القتالية، لافتا أن القوات الروسية بحاجة إلى تحليل وتنظيم تجربة مجموعات باستمرار في أوكرانيا وسوريا، ووضع برامج تدريب للأفراد وخطط لتزويد المعدات العسكرية على أساسها. يجب أن تصبح الخبرة التي اكتسبتها قواتنا أساسًا لتحسين التدريب القتالي.

وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
اقرأ أيضا: شويغو: روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن لسيادتها وسلامتها
اقرأ أيضا: بوشيلين: مدينة سوليدار في دونيتسك باتت محررة تقريبا
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