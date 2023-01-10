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مقاتلات روسية تسقط 3 طائرات أوكرانية من طراز "سو-25"
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20230110/مقاتلات-روسية-تسقط-3-طائرات-أوكرانية-من-طراز-سو-25---1072115742.html
مقاتلات روسية تسقط 3 طائرات أوكرانية من طراز "سو-25"
مقاتلات روسية تسقط 3 طائرات أوكرانية من طراز "سو-25"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية أسقطت ثلاث طائرات أوكرانية من طراز "سو-25" في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T11:40+0000
2023-01-10T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرات مقاتلة روسية لثلاث طائرات حربية أوكرانية من طراز "سو- 25"، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن القوات الروسية نفذت ضربات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ستين عسكريا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.وأضاف البيان، "على محور كراسني ليمان، بلغت خسائر العدو أكثر من 40 عسكريا بين قتيل ومصاب، وناقلة جند مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية".إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 370 طائرة عسكرية أوكرانية، و200 طائرة مروحية، و2866 طائرة مسيرة.كما تم تدمير 400 منظومة دفاع جوي أوكرانية، و7465 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و975 منظومة إطلاق صواريخ متعددة (راجمات). وأيضا، تم تدمير 3802 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و7992 مركبة عسكرية الخاصة.اقرأ أيضا: مشاهد من سوليدار بعد أنباء اقتراب تحريرها... فيديواقرأ أيضا: بوشيلين: مدينة سوليدار في دونيتسك باتت محررة تقريبا
https://sputnikarabic.ae/20230110/مشاهد-من-سوليدار-بعد-أنباء-اقتراب-تحريرها-فيديو-1072115058.html
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روسيا
روسيا

مقاتلات روسية تسقط 3 طائرات أوكرانية من طراز "سو-25"

11:40 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 12:10 GMT 10.01.2023)
© AFP 2022 / Maxim Zmeyevمقاتلة "سو-57"
مقاتلة سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / Maxim Zmeyev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية أسقطت ثلاث طائرات أوكرانية من طراز "سو-25" في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرات مقاتلة روسية لثلاث طائرات حربية أوكرانية من طراز "سو- 25"، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية.

"طائرات مقاتلة تابعة لقوات الجوية-الفضائية الروسية أسقطت ثلاث طائرات من طراز "سو- 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، في مناطق ياسينوفويه وبوشكينو وماكسيميليانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية."

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن القوات الروسية نفذت ضربات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ستين عسكريا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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"على محور كوبيانسك، نفذت القوات الروسية ضربات مدفعية على وحدات اللواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدتي تيمكوفكا وإيفانوفكا بمقاطعة خاركوف. أسفرت الضربات عن مقتل 20 عسكريا أوكرانيًا وتدمير عربة مدرعة وأربع مركبات".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وأضاف البيان، "على محور كراسني ليمان، بلغت خسائر العدو أكثر من 40 عسكريا بين قتيل ومصاب، وناقلة جند مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية".

"خلال الـ 24 ساعة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي عشر طائرات مسيرة أوكرانية، في مناطق بلدات بلوشانكا وأوبوروتنوفكا وبودكويتشانسك وتشيرفونوبوفكا وغوليكوفو وجيتلوفكا وكريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وفاليريانوفكا وفولنوفاخا ويفغينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 370 طائرة عسكرية أوكرانية، و200 طائرة مروحية، و2866 طائرة مسيرة.
كما تم تدمير 400 منظومة دفاع جوي أوكرانية، و7465 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و975 منظومة إطلاق صواريخ متعددة (راجمات). وأيضا، تم تدمير 3802 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و7992 مركبة عسكرية الخاصة.
اقرأ أيضا: مشاهد من سوليدار بعد أنباء اقتراب تحريرها... فيديو
اقرأ أيضا: بوشيلين: مدينة سوليدار في دونيتسك باتت محررة تقريبا
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