https://sputnikarabic.ae/20230110/وزير-الخارجية-التركي-نعتقد-أن-ما-يحدث-في-أوكرانيا-سينتهي-على-طاولة-المفاوضات-1072115846.html

وزير الخارجية التركي: نعتقد أن ما يحدث في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات

وزير الخارجية التركي: نعتقد أن ما يحدث في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات

صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتقد أن ما يحدث في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T11:39+0000

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العالم

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بريتوريا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، ردا على سؤال لمراسل "سبوتنيك"، حول الأزمة الأوكرانية: "نحن ملتزمون بتحقيق السلام ووقف إطلاق النار... هدفنا هو السلام العادل".وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن روسيا أعربت، العام الماضي، عن استعدادها للانخراط في مفاوضات، كما اقترحت أوكرانيا خطة مكونة من 10 نقاط، لافتا إلى أن تركيا تدعم الحوار بين الطرفين ومستعدة للعب دور في هذه العملية.وردا على سؤال حول تأثير الأزمة على الأمن الغذائي في أفريقيا، قال تشاووش أوغلو: "بالنسبة للأسمدة والأمن الغذائي، فهناك حاجة إلى دعم أفريقيا. نحن نواجه مشاكل خطيرة، وقد تناولنا تلك الأزمات والتحديات. الأمن الغذائي وأمن الطاقة كانا الموضوعين الرئيسيين اللذين ناقشناهما".وتابع: "لقد مثلت صفقة الحبوب مصدر ارتياح للدول المحتاجة... وانخفض مؤشر الغذاء بنسبة 9% بعد صفقة الحبوب وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008 لكن هناك ملاحظة وهو أننا كتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، كنا نافع عن ذلك، وأن الدول الأفريقية يجب أن تحصل على الأسمدة والمزيد من الحبوب".من جانبها، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: "نود أن نشكر الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يشجع على الوصول إلى تسوية سلمية بين أوكرانيا وروسيا".وأضافت "جنوب أفريقيا وبقية القارة ستود إن كان ذلك باستطاعتها أن تلعب دورا في هذه العملية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

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