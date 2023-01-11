https://sputnikarabic.ae/20230111/إيران-تدين-بشدة-العملية-الإرهابية-في-أفغانستان-1072172776.html

إيران تدين بشدة العملية الإرهابية في أفغانستان

إيران تدين بشدة العملية الإرهابية في أفغانستان

دانت وزارة الخارجية الإيرانية العملية الإرهابية التي وقعت في وقت سابق من اليوم الأربعاء أمام مبنى الخارجية الأفغانية. 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T18:44+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد أدان بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمام مبنى الخارجية الأفغانية.وأعرب الدبلوماسي الإيراني عن تعاطف بلاده مع ذوي الضحايا الأفغان، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.وكانت حصيلة تفجير انتحاري وقع عند مدخل وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قد ارتفعت إلى 20 قتيلا على الأقل.وأكد المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، أن الانفجار "أسفر للأسف عن سقوط ضحايا". وكتب على تويتر: "وصلت الفرق الأمنية إلى المنطقة".رأى سائق شركة ينتظر في الخارج رجلا يحمل حقيبة ظهر وبندقية متدلية على كتفه وهو يمشي قبل أن يفجر الرجل نفسه. وقال جمشيد كريمي "مر بجانب سيارتي وبعد ثوان قليلة دوى انفجار قوي (..) رأيت الرجل يفجر نفسه". وفي أعقاب ذلك، تناثرت الجثث على الطريق خارج مجمع الوزارة عالي الجدران، بحسب ما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.وقال نائب وزير الاعلام والثقافة مهاجر فرحي "كان من المفترض أن يكون هناك وفد صيني في وزارة الخارجية اليوم لكننا لا نعرف ما إذا كانوا حاضرين وقت الانفجار".أصيب ما لا يقل عن خمسة مواطنين صينيين الشهر الماضي عندما اقتحم مسلحون فندقا يقيم به رجال أعمال صينيون في كابول. وأعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) مسؤوليته عن هجوم على السفارة الباكستانية في كابول في ديسمبر/ كانون الأول ووصفته إسلام أباد بأنه "محاولة اغتيال" لسفيرها.وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت، في الأول من الشهر الجاري، سقوط جرحى وقتلى جراء انفجار وقع، في مطار عسكري في العاصمة كابول.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نافي ثاكور، للصحفيين: "وقع انفجار صباح اليوم في المطار العسكري في كابول أسفر عن مقتل وجرح عدد من مواطنينا".تدعي حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) أنها حسنت الأمن منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، لكن كانت هناك عشرات التفجيرات والهجمات، أعلن الفرع المحلي لـ"داعش" مسؤوليته عن كثير منها.

https://sputnikarabic.ae/20230111/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-2-آخرين-في-انفجار-قرب-مقر-وزارة-الخارجية-الأفغانية-1072154645.html

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