https://sputnikarabic.ae/20230111/إيران-تستدعي-سفير-العراق-لدیها-اعتراضا-على-استخدام-تسمیة-مزورة-للخلیج-1072142994.html

إيران تستدعي سفير العراق لدیها اعتراضا على "استخدام تسمیة مزورة للخلیج"

إيران تستدعي سفير العراق لدیها اعتراضا على "استخدام تسمیة مزورة للخلیج"

أعلن وزير الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهیان، اليوم الأربعاء، "استدعاء السفير العراقي لدى طهران عقب استخدام مسؤولي هذا البلد للتسمیة المزورة للخلیج". 11.01.2023, سبوتنيك عربي

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وقال عبد اللهیان: "أبلغنا الجانب العراقي بمدی حساسیة الشعب الإيراني الکبیر تجاه إستخدام التسمیة الدقیقة والکاملة للخلیج"، مشيرًا إلى أن "رئیس الوزراء العراقي محمد شیاع السوداني قام بتصحیح ما نشره مؤخرا علی الفضاء الافتراضي"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وذکر أنه "رغم وجود علاقات استراتیجیة وأخویة وعمیقة بین إيران والعراق، لکن أعربنا بصراحة عن مدی احتجاجنا علی هذا الملف وقمنا باستدعاء السفیر العراقي وأبلغنا الجانب العراقي بحساسیة الشعب الإيراني الکبیر تجاه استخدام التسمیة الدقیقة والکاملة للخلیج".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أكد الاثنين الماضي، أن طهران أبلغت الحكومة العراقية رفضها تسمية "خليجي 25" ببطولة الخليج العربي لكرة القدم بدلاً من الخليج الفارسي.وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الجهاز الدبلوماسي الإيراني كان له رد فعل حول نشر العراق اسم الخليج العربي بدلاً من الخليج الفارسي الذي لا يمكن تغييره بأي واقع سواء كان رياضيا أو بأي مكان آخر".وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: "أبلغنا رأينا للحكومة العراقية والموضوع جاء في إطار مسألة رياضية ورأينا ردود فعل وزارة الرياضة في إيران تجاه هذا الموضوع".وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، السبت الماضي، أنه يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن بطولة "خليجي 25" المقامة حاليًا في مدينة البصرة العراقية.وحسب وكالة "إيسنا"، أكد الاتحاد الإيراني في بيان، نيته رفع شكوى لدى "فيفا"، بسبب استخدام اسم "كأس الخليج العربي"، في البطولة الحالية.وأوضح البيان أن "الخليج الفارسي هو اسم تاريخي وينطبق على جميع اللغات والخرائط سواء الحديثة أو القديمة ومثبت في أطلس العالم"، بحسب وصفه.كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الإيراني سيرسل الوثائق ذات الصلة إلى فيفا من أجل تصحيح "الاتجاهات الخاطئة ضد العرف الدولي في السنوات المقبلة".يشار إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم واتحاد كأس الخليج لم يطلقا في أي من المحافل أو المؤتمرات المنعقدة قبل وبعد انطلاق خليجي 25، تسمية "الخليج العربي" ولم يتم التسويق لها عبر الحملة الإعلامية.

https://sputnikarabic.ae/20230108/البرلمان-الإيراني-يطالب-السوداني-والصدر-بالاعتذار-بعد-وصفهما-الخليج-بـالعربي-1072054890.html

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