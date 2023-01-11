https://sputnikarabic.ae/20230111/البرلمان-اللبناني-يرجىء-جلسة-انتخاب-رئيس-للجمهورية-بعد-وفاة-رئيسه-السابق-1072152835.html
البرلمان اللبناني يرجىء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بعد وفاة رئيسه السابق
البرلمان اللبناني يرجىء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بعد وفاة رئيسه السابق
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تأجيل الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، إلى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T11:39+0000
2023-01-11T11:39+0000
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وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن تأجيل جلسة المجلس المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك من يوم 12 يناير/ كانون الثاني إلى 19 منه، وذلك بمناسبة وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني".وتوفي رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني، اليوم عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد مسيرة سياسية طبعتها محطات عدة أبرزها دوره الرائد في اتفاق الطائف الذي أنهى 15 عاماً من الحرب الأهلية في لبنان.وكان نبيه بري دعا إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية غدا الخميس، وذلك للمرة الحادية عشرة.وحتى الآن، لم تسفر جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء مجلس النواب في حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المطلوبة للفوز بالرئاسة.ويتيعن على المرشح وفق الدستور اللبناني الحصول على أصوات 86 نائبا من أصل 128 نائبا في البرلمان في الجولة الأولى للانتخاب بالجلسة، فيما يفوز من يحصل على أغلبية 65 صوتا فقط في الجولة الثانية بالجلسة ذاتها، حال استمر النصاب القانوني لعقد الجلسة والبالغ 86 عضوا.وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتهت فترة رئاسة ميشال عون للجمهورية اللبنانية، ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، فشل البرلمان للمرة العاشرة في انتخاب خلف له.
https://sputnikarabic.ae/20230110/بري-يدعو-البرلمان-اللبناني-لعقد-جلسة-الخميس-المقبل-لانتخاب-رئيس-الجمهورية-1072112558.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
البرلمان اللبناني يرجىء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بعد وفاة رئيسه السابق
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أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تأجيل الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، إلى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية
بأن "رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن تأجيل جلسة المجلس المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك من يوم 12 يناير/ كانون الثاني إلى 19 منه، وذلك بمناسبة وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني".
وتوفي رئيس مجلس النواب اللبناني الس
ابق حسين الحسيني، اليوم عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد مسيرة سياسية طبعتها محطات عدة أبرزها دوره الرائد في اتفاق الطائف الذي أنهى 15 عاماً من الحرب الأهلية في لبنان.
وكان نبيه بري دعا إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية غدا الخميس
، وذلك للمرة الحادية عشرة.
وحتى الآن، لم تسفر جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء مجلس النواب في حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المطلوبة للفوز بالرئاسة.
ويتيعن على المرشح وفق الدستور اللبناني الحصول على أصوات 86 نائبا من أصل 128 نائبا في البرلمان في الجولة الأولى للانتخاب بالجلسة، فيما يفوز من يحصل على أغلبية 65 صوتا فقط في الجولة الثانية بالجلسة ذاتها، حال استمر النصاب القانوني لعقد الجلسة والبالغ 86 عضوا.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتهت فترة رئاسة ميشال عون
للجمهورية اللبنانية، ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، فشل البرلمان للمرة العاشرة في انتخاب خلف له.