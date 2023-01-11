الحكومة اليمنية تتهم إيران بتصعيد عمليات تهريب الأسلحة لجماعة "أنصار الله"
© Sputnik . Muhammed Hemedaوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
© Sputnik . Muhammed Hemeda
أكدت الحكومة اليمنية أن إعلان البحرية الأمريكية اعتراض سفينة إيرانية تحمل أسلحة لجماعة "أنصار الله"، "يؤكد تصعيد النظام الإيراني عمليات تهريب الأسلحة للجماعة في انتهاك سافر للقوانين الدولية".
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن "تصعيد إيران عمليات تهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والطائرات المسيرة للحوثيين منذ انتهاء الهدنة الأممية يؤكد دورها في تقويض جهود التهدئة"، مشيراً إلى أنها الحادثة الثالثة خلال شهرين.
2-تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والطائرات المسيرة لمليشيا الحوثي منذ انتهاء الهدنة الاممية يؤكد دوره في تقويض جهود التهدئة، واستخدامه مليشيا الحوثي الإرهابية كاداة قذرة لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد خطوط الملاحة وامدادات الطاقة العالمية pic.twitter.com/3eNiFB2p6N— معمر الإرياني (@ERYANIM) January 10, 2023
وأضاف الإرياني أيضا أن "ذلك يؤكد أيضا استخدام إيران لجماعة الحوثي كأداة لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتهديد خطوط الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية"، على حد قوله.
4-المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول دائمة العضويةفي مجلس الأمن مطالبين بالقيام بمسئولياتهم القانونيةبموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة،وإدانة ووقف التدخلات الإيرانية وممارسة ضغط حقيقي لاجبارها على الكف عن استخدام مليشياتها أداة لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وتنفيذ اجندتها التوسعية pic.twitter.com/6r1Hplf6K8— معمر الإرياني (@ERYANIM) January 10, 2023
وأعلنت البحرية الأمريكية، أمس الثلاثاء، اعتراضها سفينة صيد في خليج عمان في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، مؤكدة أن السفينة كانت بصدد تهريب أسلحة من إيران لليمن.
وأوضحت البحرية الأمريكية أيضا أنه تم ضبط أكثر من 2100 بندقية هجومية من خلال السفينة القادمة من إيران، مشيرةً إلى أن عملية الاستيلاء وقعت يوم الجمعة الماضي، بعد أن صعد فريق من زورق دورية ساحلي على متن سفينة شراعية خشبية تقليدية.
وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هوكينز: "عندما اعترضنا السفينة، كانت على طريق يستخدم تاريخيا لتهريب البضائع غير المشروعة إلى "أنصار الله" في اليمن". "الطاقم اليمني أكد المصدر".
وتنفي إيران منذ فترة طويلة تسليح "أنصار الله" التي تسيطر منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار من 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.