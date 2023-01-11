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https://sputnikarabic.ae/20230111/الرئيس-المكسيكي-يدعو-الكونغرس-الأمريكي-إلى-حماية-ملايين-المهاجرين-المكسيكيين-في-الولايات-المتحدة-1072141091.html
الرئيس المكسيكي يدعو الكونغرس الأمريكي إلى حماية ملايين المهاجرين من بلاده في الولايات المتحدة
الرئيس المكسيكي يدعو الكونغرس الأمريكي إلى حماية ملايين المهاجرين من بلاده في الولايات المتحدة
دعا الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي، الرئيس جو بايدن إلى دفع الكونغرس إلى توفير طريق للحصول على الجنسية لملايين... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T04:21+0000
2023-01-11T04:54+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال لوبيز أوبرادور، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأمريكي والكندي: "لقد طلبت من الرئيس بايدن الإصرار أمام الكونغرس الأمريكي على تسوية أوضاع هجرة ملايين المكسيكيين الذين يعملون ويعيشون في الولايات المتحدة ويسهمون في تنمية تلك الدولة العظيمة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية".وأكد الرئيس المكسيكي أنه سيتعاون ويدعم تدابير بايدن الجديدة لردع تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.وقال لوبيز أوبرادور إن هناك انخفاضا في عدد المهاجرين الفنزويليين القادمين عبر المكسيك منذ تطبيق سياسة الطرد الحدودي بموجب الباب 42 في عهد ترامب، عليهم.يشار إلى أنه يوجد نحو 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة، وفقا لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.واجتمع القادة الأمريكيون والمكسيكيون، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في مكسيكو سيتي، في الفترة من 9 إلى 10 يناير/كانون الثاني، لحضور القمة العاشرة لقادة أمريكا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20221011/تظاهر-مئات-المهاجرين-غير-النظاميين-ضد-إجراءات-الترحيل-جنوب-المكسيك-1068868123.html
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المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الرئيس المكسيكي يدعو الكونغرس الأمريكي إلى حماية ملايين المهاجرين من بلاده في الولايات المتحدة

04:21 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 04:54 GMT 11.01.2023)
© AFP 2022 / ALFREDO ESTRELLAالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022 / ALFREDO ESTRELLA
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دعا الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي، الرئيس جو بايدن إلى دفع الكونغرس إلى توفير طريق للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين المكسيكيين الذين يعملون ويعيشون في الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال لوبيز أوبرادور، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأمريكي والكندي: "لقد طلبت من الرئيس بايدن الإصرار أمام الكونغرس الأمريكي على تسوية أوضاع هجرة ملايين المكسيكيين الذين يعملون ويعيشون في الولايات المتحدة ويسهمون في تنمية تلك الدولة العظيمة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية".
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11 أكتوبر 2022, 04:31 GMT
وأكد الرئيس المكسيكي أنه سيتعاون ويدعم تدابير بايدن الجديدة لردع تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وقال لوبيز أوبرادور إن هناك انخفاضا في عدد المهاجرين الفنزويليين القادمين عبر المكسيك منذ تطبيق سياسة الطرد الحدودي بموجب الباب 42 في عهد ترامب، عليهم.
يشار إلى أنه يوجد نحو 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة، وفقا لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
واجتمع القادة الأمريكيون والمكسيكيون، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في مكسيكو سيتي، في الفترة من 9 إلى 10 يناير/كانون الثاني، لحضور القمة العاشرة لقادة أمريكا الشمالية.
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