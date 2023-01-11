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https://sputnikarabic.ae/20230111/السوداني-العراق-يعتمد-على-مبدأ-العلاقات-المتوازنة-مع-دول-الجوار-1072146484.html
السوداني: العراق يعتمد على مبدأ العلاقات المتوازنة مع دول الجوار
السوداني: العراق يعتمد على مبدأ العلاقات المتوازنة مع دول الجوار
وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، علاقات بلاده مع إیران بــ"التاريخية والقائمة على القواسم المشتركة الثقافية والدينية والاجتماعية". 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T09:27+0000
2023-01-11T09:27+0000
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وقال السوداني، خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إن "العلاقة تاريخية وتربطنا حدود تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر وهناك مشتركات ثقافية ودينية واجتماعية، بالإضافة إلى أن إيران داعمة للعملية السياسية منذ التغيير عام 2003 وساعدت العراق في حربه على عصابات داعش الإرهابية والعلاقة إيجابية وضمن إدارة التعاون والدعم بعيدا عن التدخل في الشأن الداخلي".وحول علاقات العراق الإقليمية، أوضح أن "بلاده لن تكون طرفاً في سياسة المحاور في المنطقة والعالم وتعتمد مبدأ العلاقات المتوازنة مع دول الجوار"، مشيرًا إلى أنها "تطرح أفكارا لتحقيق شراكات اقتصادية لتكون نقطة التقاء لدول المنطقة وفقا للمصالح المشتركة للجميع".وقال السوداني إن "العراق تبنى أيضا مبادرات لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية"، مؤكدًا أن "من مصلحة العراق خفض التوترات وتقريب وجهات النظر لأن من شأن ذلك أن ينعكس على أمنه و أمن المنطقة إيجابا".وكانت وزارتي الصحة العراقية والإيرانية أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن "تشكيل لجنة ثنائية مختصة لبحث مجالات التعاون الصحي بين بغداد وطهران".وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك، خلال لقاء جمع وزيري الصحة العراقي والإيراني، صالح مهدي الحسناوي، وبهرام عين اللهي، في بغداد.وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، كذلك ناقشا تبادل الزيارات بين الفرق الطبية وعقد المؤتمرات الطبية المشتركة وعلاج المرضى وتدريب الملاكات الطبية والصحية.كما أعلن الوزيران خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن تشكيل لجنة ثنائية مختصة لبحث مجالات التعاون الصحي الثنائي، وعلاج المرضى واستقدام الفرق الطبية لاجراء العمليات المعقدة، وإجراء تعاون الجامعات الطبية في البلدين بمجال التعليم والتدريس الطبي والصحي.كما ستتولى اللجنة التنسيق بين اللجان النيابية الصحية في البلدين، لإصدار القوانين التي تدعم الواقع الصحي، وإجراء التعاون التعليمي الثنائي لكليات الطب والبورد العراقي، وافتتاح فروع للعلوم الطبية للجامعات الإيرانية في كربلاء.
https://sputnikarabic.ae/20221227/السوداني-يصدر-أمرا-بـمسك-الخط-الصفري-بين-العراق-وسوريا-وإيران-1071658899.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي

السوداني: العراق يعتمد على مبدأ العلاقات المتوازنة مع دول الجوار

09:27 GMT 11.01.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، علاقات بلاده مع إیران بــ"التاريخية والقائمة على القواسم المشتركة الثقافية والدينية والاجتماعية".
وقال السوداني، خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إن "العلاقة تاريخية وتربطنا حدود تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر وهناك مشتركات ثقافية ودينية واجتماعية، بالإضافة إلى أن إيران داعمة للعملية السياسية منذ التغيير عام 2003 وساعدت العراق في حربه على عصابات داعش الإرهابية والعلاقة إيجابية وضمن إدارة التعاون والدعم بعيدا عن التدخل في الشأن الداخلي".
وحول علاقات العراق الإقليمية، أوضح أن "بلاده لن تكون طرفاً في سياسة المحاور في المنطقة والعالم وتعتمد مبدأ العلاقات المتوازنة مع دول الجوار"، مشيرًا إلى أنها "تطرح أفكارا لتحقيق شراكات اقتصادية لتكون نقطة التقاء لدول المنطقة وفقا للمصالح المشتركة للجميع".
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27 ديسمبر 2022, 12:50 GMT
وقال السوداني إن "العراق تبنى أيضا مبادرات لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية"، مؤكدًا أن "من مصلحة العراق خفض التوترات وتقريب وجهات النظر لأن من شأن ذلك أن ينعكس على أمنه و أمن المنطقة إيجابا".
وكانت وزارتي الصحة العراقية والإيرانية أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن "تشكيل لجنة ثنائية مختصة لبحث مجالات التعاون الصحي بين بغداد وطهران".
وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك، خلال لقاء جمع وزيري الصحة العراقي والإيراني، صالح مهدي الحسناوي، وبهرام عين اللهي، في بغداد.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، كذلك ناقشا تبادل الزيارات بين الفرق الطبية وعقد المؤتمرات الطبية المشتركة وعلاج المرضى وتدريب الملاكات الطبية والصحية.
كما أعلن الوزيران خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن تشكيل لجنة ثنائية مختصة لبحث مجالات التعاون الصحي الثنائي، وعلاج المرضى واستقدام الفرق الطبية لاجراء العمليات المعقدة، وإجراء تعاون الجامعات الطبية في البلدين بمجال التعليم والتدريس الطبي والصحي.
كما ستتولى اللجنة التنسيق بين اللجان النيابية الصحية في البلدين، لإصدار القوانين التي تدعم الواقع الصحي، وإجراء التعاون التعليمي الثنائي لكليات الطب والبورد العراقي، وافتتاح فروع للعلوم الطبية للجامعات الإيرانية في كربلاء.
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