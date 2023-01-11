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بايدن يحث الكونغرس على كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى
بايدن يحث الكونغرس على كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، النواب الجمهوريين والديمقراطيين على إنهاء سنوات من الجمود السياسي وتمرير القوانين التي تكبح نفوذ كبرى شركات... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T20:51+0000
2023-01-11T20:51+0000
جو بايدن
أخبار تكنولوجية
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واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في مقال نشر بصحيفة "وول ستريت جورنال" بعد أيام فقط من حصول الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلس النواب في أعقاب الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني.وقال الرئيس الأمريكي إن: "مخاطر شركات التكنولوجيا على الأمريكيين العاديين واضحة".وأضاف الرئيس الأمريكي: "حان الوقت لكي نتحرك، ونحقق شيئا".وتأتي معظم الضغوط على شركات التكنولوجيا الضخمة من سلطات الولايات والسلطات المحلية أو المنظمين الوطنيين مثل لجنة التجارة الفيدرالية أو وزارة العدل.وتسعى إدارة بايدن لتمرير تشريعات ضد شركات التكنولوجيا الكبرى على عدة جبهات بما في ذلك حماية الخصوصية ولذلك دعم الرئيس فرض حظر على استهداف الأطفال بالإعلانات.وقال إن القانون يمكن أن يعطي السلطات حق الوصول إلى المعادلات التي تدعم مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك ينبغي على المشرعين إعادة التفكير في قانون حالي يعفي شركات التكنولوجيا من تحمل مسؤولية المحتوى المنشور على مواقعها.
https://sputnikarabic.ae/20230111/بايدن-ينفي-علمه-بمحتوى-وثائق-رسمية-سرية-عثر-عليها-في-مكتبه-السابق-1072140683.html
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جو بايدن, أخبار تكنولوجية
جو بايدن, أخبار تكنولوجية

بايدن يحث الكونغرس على كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى

20:51 GMT 11.01.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، النواب الجمهوريين والديمقراطيين على إنهاء سنوات من الجمود السياسي وتمرير القوانين التي تكبح نفوذ كبرى شركات التكنولوجيا.
واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في مقال نشر بصحيفة "وول ستريت جورنال" بعد أيام فقط من حصول الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلس النواب في أعقاب الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني.
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01:11 GMT
وقال الرئيس الأمريكي إن: "مخاطر شركات التكنولوجيا على الأمريكيين العاديين واضحة".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "حان الوقت لكي نتحرك، ونحقق شيئا".
وتأتي معظم الضغوط على شركات التكنولوجيا الضخمة من سلطات الولايات والسلطات المحلية أو المنظمين الوطنيين مثل لجنة التجارة الفيدرالية أو وزارة العدل.
وتسعى إدارة بايدن لتمرير تشريعات ضد شركات التكنولوجيا الكبرى على عدة جبهات بما في ذلك حماية الخصوصية ولذلك دعم الرئيس فرض حظر على استهداف الأطفال بالإعلانات.
وقال إن القانون يمكن أن يعطي السلطات حق الوصول إلى المعادلات التي تدعم مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك ينبغي على المشرعين إعادة التفكير في قانون حالي يعفي شركات التكنولوجيا من تحمل مسؤولية المحتوى المنشور على مواقعها.
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