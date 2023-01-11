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بوتين ورئيسي يعربان عن استعدادهما للتعاون لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها
https://sputnikarabic.ae/20230111/بوتين-ورئيسي-يعربان-عن-استعدادهما-للتعاون-لتسوية-الوضع-في-سوريا-واستعادة-وحدة-أراضيها-1072164619.html
بوتين ورئيسي يعربان عن استعدادهما للتعاون لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها
بوتين ورئيسي يعربان عن استعدادهما للتعاون لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أعرب فيها الطرفان عن استعدادهما للتعاون لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
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بوتين ورئيسي يعربان عن استعدادهما للتعاون لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها

15:18 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 15:20 GMT 11.01.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أعرب فيها الطرفان عن استعدادهما للتعاون لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:33 GMT
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