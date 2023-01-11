https://sputnikarabic.ae/20230111/بوتين-ورئيسي-يعربان-عن-استعدادهما-للتعاون-لتسوية-الوضع-في-سوريا-واستعادة-وحدة-أراضيها-1072164619.html
بوتين ورئيسي يعربان عن استعدادهما للتعاون لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها
بوتين ورئيسي يعربان عن استعدادهما للتعاون لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أعرب فيها الطرفان عن استعدادهما للتعاون لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T15:18+0000
2023-01-11T15:18+0000
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روسيا
بوتين ورئيسي يعربان عن استعدادهما للتعاون لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها
15:18 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 15:20 GMT 11.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أعرب فيها الطرفان عن استعدادهما للتعاون لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها.