https://sputnikarabic.ae/20230111/بوتين-يجب-أن-نفعل-كل-شيء-لحماية-حقوق-وأمن-سكان-أقاليم-روسيا-الجديدة-1072177243.html

بوتين: يجب أن نفعل كل شيء لحماية حقوق وأمن سكان أقاليم روسيا الجديدة

بوتين: يجب أن نفعل كل شيء لحماية حقوق وأمن سكان أقاليم روسيا الجديدة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه من المهم أن تفعل روسيا كل شيء من أجل "حماية الحقوق الدستورية لسكان أقاليم روسيا الجديدة" وأمنهم. 11.01.2023, سبوتنيك عربي

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أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

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موسكو– سبوتنيك. وقال بوتين: "وبالطبع، من المهم أن ندعم العمل الصعب والمعقد لضم أقاليم روسيا الجديدة إلى المساحة القانونية الواحدة للبلد، يجب أن نفعل كل شيء لحماية الحقوق الدستورية، أمن الأشخاص المقيمين هنا".وفي وقت سابق اليوم، أكد بوتين على أن روسيا ستزيد من قدرتها الدفاعية وستواصل تنفيذ البرامج الاجتماعية الواسعة النطاق.وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء: "أؤكد أننا نضمن بشكل موثوق أمن ومصالح البلاد، وسنزيد من قدرتنا الدفاعية، وسنحل بالتأكيد جميع المشاكل المتعلقة بتوفير كل المستلزمات المطلوبة للقوات المسلحة والوحدات المشاركة في العملية الخاصة، وفي الوقت نفسه سنواصل تنفيذ البرامج والخطط الاجتماعية والاقتصادية واسعة النطاق".وأشار بوتين أن كل مخططات العدو لم تنجح وتم إحباطها وروسيا كانت جاهزة لذلك.وفي سياق آخر، شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية على أدائها في عام 2022، مشيرًا إلى أنها كانت مستعدة لكل التحديات، معتبرًا أن ذلك حدث بفضل مواطني روسيا في المقام الأول، ورباطة جأشهم، ورباطة جأشنا واستعدادنا للتحديات، والاستعداد للعمل في ظروف صعبة. أخيرًا وليس آخرًا، كان هذا نتيجة عمل الحكومة".

https://sputnikarabic.ae/20230111/بوتين-ورئيسي-يعربان-عن-استعدادهما-للتعاون-لتسوية-الوضع-في-سوريا-واستعادة-وحدة-أراضيها-1072164619.html

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أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين