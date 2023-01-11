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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230111/بوشيلين-نقطة-تحول-مهمة-حصلت-بعد-تحرير-سوليدار-من-القوات-الأوكرانية-1072143585.html
بوشيلين يكشف عن "نقطة تحول" في العملية العسكرية الخاصة
بوشيلين يكشف عن "نقطة تحول" في العملية العسكرية الخاصة
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن حصول نقطة تحول مهمة خلال عملية تحرير مدينة سوليدار في دونتيسك. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T07:39+0000
2023-01-11T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين خلال مقابلة خاصة على قناة "سولوفيوف لايف": "نقطة تحول حدثت خلال عملية تحرير مدينة سوليدار حيث أحدثت خرقا في دفاعات الجيش الأوكراني وباتت المنطقة مفتوحة أمام الجيش الروسي وأمامنا بلدة مارينكا والعدو موجود بداخلها".وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية لكييف، فهي تقع في وسط خط الدفاع أرتيموفسك (باخموت) - سيفيرسك. وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.اقرأ أيضا: تقارير: تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية يحظر تصديرها في الولايات المتحدةاقرأ أيضا: وكالة يابانية: صاروخ روسي يشكل مصدر قلق حقيقي لواشنطن
https://sputnikarabic.ae/20230109/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا

بوشيلين يكشف عن "نقطة تحول" في العملية العسكرية الخاصة

07:39 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 07:54 GMT 11.01.2023)
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن حصول نقطة تحول مهمة خلال عملية تحرير مدينة سوليدار في دونتيسك.
وقال بوشيلين خلال مقابلة خاصة على قناة "سولوفيوف لايف": "نقطة تحول حدثت خلال عملية تحرير مدينة سوليدار حيث أحدثت خرقا في دفاعات الجيش الأوكراني وباتت المنطقة مفتوحة أمام الجيش الروسي وأمامنا بلدة مارينكا والعدو موجود بداخلها".

وبدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتال عنيفة فيها، بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي.

وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية لكييف، فهي تقع في وسط خط الدفاع أرتيموفسك (باخموت) - سيفيرسك.
خريطة العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
وسائط متعددة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
9 يناير, 14:30 GMT
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
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اقرأ أيضا: وكالة يابانية: صاروخ روسي يشكل مصدر قلق حقيقي لواشنطن
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