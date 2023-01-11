https://sputnikarabic.ae/20230111/تحرير-بلدة-بودغورودنوي-بالقرب-من-سوليدار-في-جمهورية-دونيتسك-العبية-1072144892.html
تحرير بلدة بودغورودنوي بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية
تحرير بلدة بودغورودنوي بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، تحرير بلدة بودغورودنوي في منطقة سوليدار، بعد يوم واحد من السيطرة على مدينة سوليدار. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T08:18+0000
2023-01-11T08:18+0000
2023-01-11T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مقر الدفاع الإقليمي في الجمهورية في منشور على قناته الرسمية في تلغرام: "ابتداءً من 11 يناير/كانون الثاني عام 2023، حررت القوات المسلحة الروسية بودغورودنوي على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية لنظام كييف، فهي تقع في وسط خط الدفاع أرتيموفسك - سيفيرسك. حيث أقام الجيش الأوكراني تحصينات دفاعية قوية.وسيسمح تحرير سوليدار بقطع طريق الإمداد المباشر بين أرتيموفسك وسيفرسك، وكذلك تغطية أرتيموفسك من الجانب الشمالي.وبدوره، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن حصول نقطة تحول مهمة خلال عملية تحرير مدينة سوليدار في دونتيسك.وقال بوشيلين خلال مقابلة خاصة على قناة "سولوفيوف لايف": "نقطة تحول حدثت خلال عملية تحرير مدينة سوليدار، حيث أحدثت خرقا في دفاعات الجيش الأوكراني وباتت المنطقة مفتوحة أمام الجيش الروسي وأمامنا بلدة مارينكا والعدو موجود بداخلها".
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روسيا
تحرير بلدة بودغورودنوي بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية
08:18 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 08:30 GMT 11.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، تحرير بلدة بودغورودنوي في منطقة سوليدار، بعد يوم واحد من السيطرة على مدينة سوليدار.
وقال مقر الدفاع الإقليمي في الجمهورية في منشور على قناته الرسمية في تلغرام: "ابتداءً من 11 يناير/كانون الثاني عام 2023، حررت القوات المسلحة الروسية بودغورودنوي على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتقع قرية بودغورودنوي المجاورة لأرتيموفسك (باخموت) من جهة الشمال، والتي تقع بدورها على بعد بضعة كيلومترات جنوب غرب سوليدار.
وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية لنظام كييف، فهي تقع في وسط خط الدفاع أرتيموفسك - سيفيرسك. حيث أقام الجيش الأوكراني تحصينات دفاعية قوية.
وسيسمح تحرير سوليدار بقطع طريق الإمداد المباشر بين أرتيموفسك وسيفرسك، وكذلك تغطية أرتيموفسك من الجانب الشمالي.
وبدوره، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن حصول نقطة تحول مهمة خلال عملية تحرير مدينة سوليدار في دونتيسك.
وقال بوشيلين خلال مقابلة خاصة على قناة "سولوفيوف لايف": "نقطة تحول حدثت خلال عملية تحرير مدينة سوليدار، حيث أحدثت خرقا في دفاعات الجيش الأوكراني وباتت المنطقة مفتوحة أمام الجيش الروسي وأمامنا بلدة مارينكا والعدو موجود بداخلها".