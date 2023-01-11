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تحرير بلدة بودغورودنوي بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230111/خبير-عسكري-يشكك-بفعالية-بطاريات-باتريوت-المرسلة-إلى-أوكرانيا-1072144793.html
خبير عسكري يشكك بفعالية بطاريات "باتريوت" المرسلة إلى أوكرانيا
خبير عسكري يشكك بفعالية بطاريات "باتريوت" المرسلة إلى أوكرانيا
أشار المقدم الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، إلى أن إمداد الولايات المتحدة ببطاريات صواريخ باتريوت لأوكرانيا لن يغير الوضع بشكل كبير على الأرض. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T08:21+0000
2023-01-11T08:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ديفيس في مقال نشر على موقع Business Insider: "السؤال هو هل ستؤدي إضافة بطارية باتريوت إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لأوكرانيا؟ الإجابة المختصرة بالطبع لا". واعتبر ديفيس أن "تحليل ما تفعله الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وما لا تفعله يوضح أن الهدف الرئيسي هو بالفعل تجنب أي اشتباكات مباشرة مع روسيا هذا هو المسار الصحيح للعمل".كما أشار ديفيس إلى ضرورة الكونغرس شرح قضية منح المساعدات المالية لأوكرانيا أمام الرأي العام الأمريكي، لافتاً أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات على أوكرانيا ويضاهي الميزانية العسكرية الروسية لعام 2023.وأضاف ديفيس الذي أرسل إلى مناطق الحرب أربع مرات خلال أكثر من 20 عامًا من الخدمة: "لقد رأينا من خلال عقدين من التورط الكارثي في ​​حربنا في أفغانستان ... أن الكونغرس غالبًا ما يكون عاطفيًا بشأن الوضع".
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العالم

خبير عسكري يشكك بفعالية بطاريات "باتريوت" المرسلة إلى أوكرانيا

08:21 GMT 11.01.2023
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
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أشار المقدم الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، إلى أن إمداد الولايات المتحدة ببطاريات صواريخ باتريوت لأوكرانيا لن يغير الوضع بشكل كبير على الأرض.
وقال ديفيس في مقال نشر على موقع Business Insider: "السؤال هو هل ستؤدي إضافة بطارية باتريوت إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لأوكرانيا؟ الإجابة المختصرة بالطبع لا".
واعتبر ديفيس أن "تحليل ما تفعله الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وما لا تفعله يوضح أن الهدف الرئيسي هو بالفعل تجنب أي اشتباكات مباشرة مع روسيا هذا هو المسار الصحيح للعمل".
كما أشار ديفيس إلى ضرورة الكونغرس شرح قضية منح المساعدات المالية لأوكرانيا أمام الرأي العام الأمريكي، لافتاً أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات على أوكرانيا ويضاهي الميزانية العسكرية الروسية لعام 2023.
وأضاف ديفيس الذي أرسل إلى مناطق الحرب أربع مرات خلال أكثر من 20 عامًا من الخدمة: "لقد رأينا من خلال عقدين من التورط الكارثي في ​​حربنا في أفغانستان ... أن الكونغرس غالبًا ما يكون عاطفيًا بشأن الوضع".
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