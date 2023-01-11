https://sputnikarabic.ae/20230111/خبير-عسكري-يشكك-بفعالية-بطاريات-باتريوت-المرسلة-إلى-أوكرانيا-1072144793.html
خبير عسكري يشكك بفعالية بطاريات "باتريوت" المرسلة إلى أوكرانيا
خبير عسكري يشكك بفعالية بطاريات "باتريوت" المرسلة إلى أوكرانيا
أشار المقدم الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، إلى أن إمداد الولايات المتحدة ببطاريات صواريخ باتريوت لأوكرانيا لن يغير الوضع بشكل كبير على الأرض. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T08:21+0000
2023-01-11T08:21+0000
2023-01-11T08:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ديفيس في مقال نشر على موقع Business Insider: "السؤال هو هل ستؤدي إضافة بطارية باتريوت إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لأوكرانيا؟ الإجابة المختصرة بالطبع لا". واعتبر ديفيس أن "تحليل ما تفعله الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وما لا تفعله يوضح أن الهدف الرئيسي هو بالفعل تجنب أي اشتباكات مباشرة مع روسيا هذا هو المسار الصحيح للعمل".كما أشار ديفيس إلى ضرورة الكونغرس شرح قضية منح المساعدات المالية لأوكرانيا أمام الرأي العام الأمريكي، لافتاً أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات على أوكرانيا ويضاهي الميزانية العسكرية الروسية لعام 2023.وأضاف ديفيس الذي أرسل إلى مناطق الحرب أربع مرات خلال أكثر من 20 عامًا من الخدمة: "لقد رأينا من خلال عقدين من التورط الكارثي في حربنا في أفغانستان ... أن الكونغرس غالبًا ما يكون عاطفيًا بشأن الوضع".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير عسكري يشكك بفعالية بطاريات "باتريوت" المرسلة إلى أوكرانيا
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أشار المقدم الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، إلى أن إمداد الولايات المتحدة ببطاريات صواريخ باتريوت لأوكرانيا لن يغير الوضع بشكل كبير على الأرض.
وقال
ديفيس في مقال نشر على موقع Business Insider: "السؤال هو هل ستؤدي إضافة بطارية باتريوت إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لأوكرانيا؟ الإجابة المختصرة بالطبع لا".
واعتبر ديفيس أن "تحليل ما تفعله الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وما لا تفعله يوضح أن الهدف الرئيسي هو بالفعل تجنب أي اشتباكات مباشرة مع روسيا هذا هو المسار الصحيح للعمل".
كما أشار ديفيس إلى ضرورة الكونغرس شرح قضية منح المساعدات المالية لأوكرانيا أمام الرأي العام الأمريكي، لافتاً أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات على أوكرانيا ويضاهي الميزانية العسكرية الروسية لعام 2023.
وأضاف ديفيس الذي أرسل إلى مناطق الحرب أربع مرات خلال أكثر من 20 عامًا من الخدمة: "لقد رأينا من خلال عقدين من التورط الكارثي في حربنا في أفغانستان ... أن الكونغرس غالبًا ما يكون عاطفيًا بشأن الوضع".