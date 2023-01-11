https://sputnikarabic.ae/20230111/ما-أهمية-استضافة-العراق-لبطولة-خليجي-25-1072157990.html

ما أهمية استضافة العراق لبطولة "خليجي 25"

ما أهمية استضافة العراق لبطولة "خليجي 25"

يستضيف العراق نسخة بطولة "خليجي 25" لكرة القدم، إذ تشارك جميع المنتخبات الكروية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى اليمن والعراق في البطولة التي تجري في... 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T13:56+0000

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ما أهمية استضافة العراق لبطولة خليجي 25؟ ما أهمية استضافة العراق لبطولة خليجي 25؟

من جانبها وفرت السلطات العراقية كل سبل النجاح التي تضمن خروج البطولة بشكل يعكس حضارة العراق وهويته الراسخة منذ العصور.وأشاد رئيس اتحاد كأس الخليج لكرة القدم الشيخ، حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بحفل افتتاح خليجي 25، فيما دعا الى عدم الالتفات إلى السلبيات.واعتذر العراق للكويت بعدما دفعت مشاكل تنظيمية في كأس الخليج البصرة، بالبعثة الكويتية إلى المغادرة، حيث حدث الجمعة تدافع، قبيل افتتاح الدورة، نتج عنه تعذر دخول ممثل أمير الكويت إلى الملعب.وتنظّم البطولة مرة كل عامين، حيث انطلقت النسخة الأولى عام 1970 بالبحرين، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019، أما العراق فقد استضاف البطولة لأول مرة عام 1979 "خليجي 5" بالعاصمة بغداد، حيث توّج باللقب حينها.وأضاف ساطع، أن هناك حضورا جماهيريا وإعلاميا كبيرا في البصرة لنقل البطولة، وأن عشرات الآلاف من الدول المشاركة في البطولة يدخلون يوميا إلى البصرة لمتابعة البطولة من أرض الملعب، لافتا إلى أن بطولة كأس الخليج هي واحدة من أهم البطولات التي تلجأ إليها المنتخبات لتحضير فرقهم لمناسبات دولية أخرى مثل كأس العالم وكذلك كأس أمم آسيا، مشيرا إلى أن المنتخب العراقي يأخذ البطولة بجدية لتحضير نفسه لهذه البطولات.ولفت إلى أن البطولة تشكل فرصة للمنتخب العراقي لإحراز تقدم من الناحية الفنية، حيث يلعب على أرضه ووسط جمهوره، كما أعرب عن اعتقاده بأن منتخبي عمان والبحرين هما الأقرب لمنافسة المنتخب العراقي على كأس الخليج العربي.وأوضح، حمودي، أنه كان من الممكن أن تخرج البطولة بشكل أقوى لولا مشاركة قطر والسعودية بالمنتخب الرديف وليس الأول، مشيرا إلى أن العراق ينوي تقديم طلب لاستضافة بطولة آسيا عام 2027.وأشار المشهداني إلى أن كسر الحاجز النفسي وإعادة صناعة العلاقات العراقية مع دول الخليج من جديد لاقى ترحيبا شعبيا عراقيا، مبينا أن البصرة كانت ولازالت هي ملتقى لشعوب المنطقة ولفت إلى كرم أهالي البصرة الذين فتحوا بيوتهم لاستقبال المشجعين الذين جاءوا خلف منتخباتهم.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: دعاء ثابت..

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