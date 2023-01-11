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https://sputnikarabic.ae/20230111/مباحثات-لتحديث-التحالف-الأمريكي-الياباني-في-مواجهة-الصعود-الصيني-1072173906.html
مباحثات لتحديث التحالف "الأمريكي الياباني" في مواجهة الصعود الصيني
مباحثات لتحديث التحالف "الأمريكي الياباني" في مواجهة الصعود الصيني
عقدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، محادثات حول سبل "تحديث" تحالفها مع اليابان التي تخطط لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الصعود الصيني والتوترات بشأن تايوان... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T19:39+0000
2023-01-11T19:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان
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واشنطن - سبوتنيك. وكان وزيرا الخارجية والدفاع اليابانيين في واشنطن لإجراء محادثات مع نظرائهم قبل يومين من زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الذي يجري جولة في دول مجموعة السبع تمهيدا لبدء قيادة اليابان هذا العام لنادي النخبة للديمقراطيات الصناعية.قال مسؤول أمريكي بارز في إشارة إلى الصعود الصيني إن الوزراء "سيضعون رؤية حول كيفية أن تحديث التحالف بين الولايات المتحدة واليابان سيجعلهما في وضع يحقق النصر خلال الحقبة الجديدة من المنافسة الاستراتيجية".ومن المتوقع أن تشهد المحادثات الانتهاء من خطة الولايات المتحدة لإرسال ما يسمى بفوج البحرية الساحلية، وهي وحدة أكثر مرونة يمكنها تعزيز الدفاعات عن طريق البحر والجو، وحتى إلى أوكيناوا، الجزيرة اليابانية الجنوبية القريبة استراتيجيا من تايوان.والجزيرة التي ظلت خاضعة للسيطرة الأمريكية حتى عام 1972 هي موطن لأكثر من نصف القوات الأمريكية في اليابان البالغ عددها 50 ألف جندي الذين تحدث قادتهم على مدى عقود عن تخفيف العبء على السكان المحليين الذين غالبا ما يشعرون بالاستياء من القواعد العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221204/خبير-الولايات-المتحدة-واليابان-لن-تكونا-قادرتين-على-اعتراض-صواريخ-أفانغارد-الروسية-1070822341.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان

مباحثات لتحديث التحالف "الأمريكي الياباني" في مواجهة الصعود الصيني

19:39 GMT 11.01.2023
© AFP 2023 / YOSHIKAZU TSUNO رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا
 رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AFP 2023 / YOSHIKAZU TSUNO
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عقدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، محادثات حول سبل "تحديث" تحالفها مع اليابان التي تخطط لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الصعود الصيني والتوترات بشأن تايوان وكوريا الشمالية.
واشنطن - سبوتنيك. وكان وزيرا الخارجية والدفاع اليابانيين في واشنطن لإجراء محادثات مع نظرائهم قبل يومين من زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الذي يجري جولة في دول مجموعة السبع تمهيدا لبدء قيادة اليابان هذا العام لنادي النخبة للديمقراطيات الصناعية.
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قال مسؤول أمريكي بارز في إشارة إلى الصعود الصيني إن الوزراء "سيضعون رؤية حول كيفية أن تحديث التحالف بين الولايات المتحدة واليابان سيجعلهما في وضع يحقق النصر خلال الحقبة الجديدة من المنافسة الاستراتيجية".
ومن المتوقع أن تشهد المحادثات الانتهاء من خطة الولايات المتحدة لإرسال ما يسمى بفوج البحرية الساحلية، وهي وحدة أكثر مرونة يمكنها تعزيز الدفاعات عن طريق البحر والجو، وحتى إلى أوكيناوا، الجزيرة اليابانية الجنوبية القريبة استراتيجيا من تايوان.
والجزيرة التي ظلت خاضعة للسيطرة الأمريكية حتى عام 1972 هي موطن لأكثر من نصف القوات الأمريكية في اليابان البالغ عددها 50 ألف جندي الذين تحدث قادتهم على مدى عقود عن تخفيف العبء على السكان المحليين الذين غالبا ما يشعرون بالاستياء من القواعد العسكرية.
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