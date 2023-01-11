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https://sputnikarabic.ae/20230111/وزير-الدفاع-التركي-يؤكد-لنظيره-الأوكراني-ضرورة-وقف-إطلاق-النار-واستمرار-صفقة-الحبوب-1072171360.html
وزير الدفاع التركي يؤكد لنظيره الأوكراني ضرورة وقف إطلاق النار واستمرار صفقة الحبوب
وزير الدفاع التركي يؤكد لنظيره الأوكراني ضرورة وقف إطلاق النار واستمرار صفقة الحبوب
شدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، على ضرورة التوصل لإعلان فوري لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، أليكسي... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T17:59+0000
2023-01-11T17:59+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وأصدرت وزارة الدفاع التركية، بيانا قالت فيه إن أكار أكد خلال الاتصال على ضرورة "إعلان فوري لوقف إطلاق النار من أجل تجنب المزيد من الخسائر في الأرواح"، مشيرا إلى استمرار مساعي تركيا من أجل إرساء السلام بالمنطقة، ومشددا على أهمية استمرار صفقة الحبوب.يذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، كان قد أكد، أمس الثلاثاء، أن بلاده تعتقد أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستنتهي على طاولة المفاوضات.وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الجنوب أفريقية، ناليدي باندور، ردا على سؤال لمراسل "سبوتنيك"، حول الأزمة الأوكرانية: "نحن ملتزمون بتحقيق السلام ووقف إطلاق النار.. هدفنا هو السلام العادل"، وأضاف "نعتقد أن هذه العملية العسكرية ستنتهي على طاولة المفاوضات، ولهذا السبب نبذل جهدا كبيرا في هذا الاتجاه".وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن روسيا أعربت، العام الماضي، عن استعدادها للانخراط في مفاوضات، كما اقترحت أوكرانيا خطة مكونة من 10 نقاط، لافتاً إلى أن تركيا تدعم الحوار بين الطرفين ومستعدة للعب دور في هذه العملية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230111/تقارير-تركيا-تزود-أوكرانيا-بقنابل-عنقودية-أمريكية-يحظر-تصديرها-في-الولايات-المتحدة-1072142314.html
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أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع التركي يؤكد لنظيره الأوكراني ضرورة وقف إطلاق النار واستمرار صفقة الحبوب

17:59 GMT 11.01.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Stringer
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شدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، على ضرورة التوصل لإعلان فوري لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف.
أنطاكيا - سبوتنيك. وأصدرت وزارة الدفاع التركية، بيانا قالت فيه إن أكار أكد خلال الاتصال على ضرورة "إعلان فوري لوقف إطلاق النار من أجل تجنب المزيد من الخسائر في الأرواح"، مشيرا إلى استمرار مساعي تركيا من أجل إرساء السلام بالمنطقة، ومشددا على أهمية استمرار صفقة الحبوب.
يذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، كان قد أكد، أمس الثلاثاء، أن بلاده تعتقد أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستنتهي على طاولة المفاوضات.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:59 GMT
وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الجنوب أفريقية، ناليدي باندور، ردا على سؤال لمراسل "سبوتنيك"، حول الأزمة الأوكرانية: "نحن ملتزمون بتحقيق السلام ووقف إطلاق النار.. هدفنا هو السلام العادل"، وأضاف "نعتقد أن هذه العملية العسكرية ستنتهي على طاولة المفاوضات، ولهذا السبب نبذل جهدا كبيرا في هذا الاتجاه".
وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن روسيا أعربت، العام الماضي، عن استعدادها للانخراط في مفاوضات، كما اقترحت أوكرانيا خطة مكونة من 10 نقاط، لافتاً إلى أن تركيا تدعم الحوار بين الطرفين ومستعدة للعب دور في هذه العملية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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