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https://sputnikarabic.ae/20230111/وفاة-شاب-فلسطيني-متأثرا-بإصابته-برصاص-قوة-إسرائيلية-شرقي-نابلس-1072163902.html
وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوة إسرائيلية شرقي نابلس
وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوة إسرائيلية شرقي نابلس
توفي شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص قوة إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية صباح اليوم. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T15:07+0000
2023-01-11T15:07+0000
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب أحمد عامر أبو جنيد، 21 عاما، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية.وقالت الوزارة، في بيان، إن الشاب أبو جنيد، توفي بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، "حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوضع حرج، قبل أن يعلن عن مقتله لاحقا".يذكر أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت المخيم وحاصرت منزلا، واندلعت مواجهات في وقت أطلق فيه جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.والحادث يأتي في سياق ما تشهده مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة من أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.
https://sputnikarabic.ae/20230104/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سقوط-طائرة-مسيرة-في-نابلس-1071938147.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوة إسرائيلية شرقي نابلس

15:07 GMT 11.01.2023
© Sputnik . Ajud. Jiradatوفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما
وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على ما تشهده مدينة نابلس من حصار إسرائيلي مستمر منذ 16 يوما - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Ajud. Jiradat
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توفي شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص قوة إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية صباح اليوم.
رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب أحمد عامر أبو جنيد، 21 عاما، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية.
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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة له في نابلس
4 يناير, 20:04 GMT
وقالت الوزارة، في بيان، إن الشاب أبو جنيد، توفي بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، "حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوضع حرج، قبل أن يعلن عن مقتله لاحقا".
يذكر أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت المخيم وحاصرت منزلا، واندلعت مواجهات في وقت أطلق فيه جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.
والحادث يأتي في سياق ما تشهده مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة من أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.
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