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https://sputnikarabic.ae/20230112/بايدن-يستقبل-رئيس-وزراء-هولندا-بالبيت-الأبيض-في-17-يناير-1072212655.html
بايدن يستقبل رئيس وزراء هولندا بالبيت الأبيض في 17 يناير
بايدن يستقبل رئيس وزراء هولندا بالبيت الأبيض في 17 يناير
أعلنت الولايات المتحدة أن الرئيس جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بالبيت الأبيض في 17 يناير/ كانون الثاني، لمناقشة مجموعة من الموضوعات ذات... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T21:20+0000
2023-01-12T21:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار هولندا
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس.وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "الأسبوع المقبل، الرئيس بايدن سوف يستقبل رئيس الوزراء مارك روته يوم الثلاثاء (17 يناير)لمزيد من التعميق للعلاقات التاريخية بين بلدينا".وأضاف كيربي أن الزعيمين سيناقشان الجهود المشتركة لتقوية الأمن عبر الأطلسي، والرخاء الاقتصادي وتقديم الدعم لأوكرانيا، وذلك ضمن قضايا أخرى.يأتي الإعلان عن اللقاء بعد أن نشرت وزارة الدفاع الهولندية شريطا مصورا، يظهر عملية إفراغ سفينة شحن أمريكية لعشرات المدرعات والآليات العسكرية في مرفإ فليسين الهولندي لتعزيز قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).
https://sputnikarabic.ae/20230110/البيت-الأبيض-بايدن-أكد-للولا-دا-سيلفا-دعمه-الثابت-ودعاه-إلى-زيارة-واشنطن-1072099379.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار هولندا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار هولندا

بايدن يستقبل رئيس وزراء هولندا بالبيت الأبيض في 17 يناير

21:20 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 21:23 GMT 12.01.2023)
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Стрингер
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أعلنت الولايات المتحدة أن الرئيس جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بالبيت الأبيض في 17 يناير/ كانون الثاني، لمناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
البيت الأبيض: بايدن أكد للولا دا سيلفا دعمه الثابت ودعاه إلى زيارة واشنطن
10 يناير, 02:02 GMT
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "الأسبوع المقبل، الرئيس بايدن سوف يستقبل رئيس الوزراء مارك روته يوم الثلاثاء (17 يناير)لمزيد من التعميق للعلاقات التاريخية بين بلدينا".
وأضاف كيربي أن الزعيمين سيناقشان الجهود المشتركة لتقوية الأمن عبر الأطلسي، والرخاء الاقتصادي وتقديم الدعم لأوكرانيا، وذلك ضمن قضايا أخرى.
يأتي الإعلان عن اللقاء بعد أن نشرت وزارة الدفاع الهولندية شريطا مصورا، يظهر عملية إفراغ سفينة شحن أمريكية لعشرات المدرعات والآليات العسكرية في مرفإ فليسين الهولندي لتعزيز قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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