https://sputnikarabic.ae/20230112/بايدن-يستقبل-رئيس-وزراء-هولندا-بالبيت-الأبيض-في-17-يناير-1072212655.html

بايدن يستقبل رئيس وزراء هولندا بالبيت الأبيض في 17 يناير

بايدن يستقبل رئيس وزراء هولندا بالبيت الأبيض في 17 يناير

أعلنت الولايات المتحدة أن الرئيس جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بالبيت الأبيض في 17 يناير/ كانون الثاني، لمناقشة مجموعة من الموضوعات ذات... 12.01.2023, سبوتنيك عربي

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الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار هولندا

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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس.وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "الأسبوع المقبل، الرئيس بايدن سوف يستقبل رئيس الوزراء مارك روته يوم الثلاثاء (17 يناير)لمزيد من التعميق للعلاقات التاريخية بين بلدينا".وأضاف كيربي أن الزعيمين سيناقشان الجهود المشتركة لتقوية الأمن عبر الأطلسي، والرخاء الاقتصادي وتقديم الدعم لأوكرانيا، وذلك ضمن قضايا أخرى.يأتي الإعلان عن اللقاء بعد أن نشرت وزارة الدفاع الهولندية شريطا مصورا، يظهر عملية إفراغ سفينة شحن أمريكية لعشرات المدرعات والآليات العسكرية في مرفإ فليسين الهولندي لتعزيز قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

https://sputnikarabic.ae/20230110/البيت-الأبيض-بايدن-أكد-للولا-دا-سيلفا-دعمه-الثابت-ودعاه-إلى-زيارة-واشنطن-1072099379.html

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