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https://sputnikarabic.ae/20230112/تمهيدا-لاجتماع-لجنة-التشاور-الثنائية-وزير-الخارجية-المصري-يعقد-لقاء-مع-نظيره-السعودي-في-الرياض-1072190807.html
تمهيدا لاجتماع لجنة التشاور الثنائية... وزير الخارجية المصري يعقد لقاء مع نظيره السعودي في الرياض
تمهيدا لاجتماع لجنة التشاور الثنائية... وزير الخارجية المصري يعقد لقاء مع نظيره السعودي في الرياض
عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، لقاء ثنائيا مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته للمملكة. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T10:31+0000
2023-01-12T10:43+0000
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سامح شكري
السعودية
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وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري يزور المملكة هذه الساعات، حيث أجرى لقاء ثنائيا مغلقا مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في الرياض.ونشر أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أشار خلالها إلى إجراء لقاء مغلق بين شكري وابن فرحان قبيل بدء اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي المصرية السعودية.وكان في استقبال شكري نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، صباح اليوم الخميس، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المراسم المكلّف عبد المجيد السماري، والسفير المصري لدى المملكة، أحمد فاروق.
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العالم العربي, مصر, سامح شكري, السعودية
العالم العربي, مصر, سامح شكري, السعودية

تمهيدا لاجتماع لجنة التشاور الثنائية... وزير الخارجية المصري يعقد لقاء مع نظيره السعودي في الرياض

10:31 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 10:43 GMT 12.01.2023)
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021
وزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، لقاء ثنائيا مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته للمملكة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري يزور المملكة هذه الساعات، حيث أجرى لقاء ثنائيا مغلقا مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في الرياض.
ونشر أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أشار خلالها إلى إجراء لقاء مغلق بين شكري وابن فرحان قبيل بدء اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي المصرية السعودية.
وكان في استقبال شكري نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، صباح اليوم الخميس، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المراسم المكلّف عبد المجيد السماري، والسفير المصري لدى المملكة، أحمد فاروق.
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