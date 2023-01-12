تمهيدا لاجتماع لجنة التشاور الثنائية... وزير الخارجية المصري يعقد لقاء مع نظيره السعودي في الرياض
10:31 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 10:43 GMT 12.01.2023)
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، لقاء ثنائيا مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته للمملكة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري يزور المملكة هذه الساعات، حيث أجرى لقاء ثنائيا مغلقا مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في الرياض.
بدء اللقاء الثنائى المغلق بين وزير الخارجية سامح شكرى وشقيقه سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية فى الرياض…يُعقد اللقاء قبيل بدء اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي المصرية السعودية @KSAMOFA pic.twitter.com/U6a3ak8MGR— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) January 12, 2023
ونشر أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أشار خلالها إلى إجراء لقاء مغلق بين شكري وابن فرحان قبيل بدء اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي المصرية السعودية.
نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية مصر لدى وصوله الرياض https://t.co/Bd6zQ4Uzm9 pic.twitter.com/HQz6srcK2J— أخبار السعودية (@KSANews) January 12, 2023
وكان في استقبال شكري نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، صباح اليوم الخميس، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المراسم المكلّف عبد المجيد السماري، والسفير المصري لدى المملكة، أحمد فاروق.