https://sputnikarabic.ae/20230112/خدمة-الإطفاء-في-لندن-للمواطنين-لا-تدفعنكم-الرغبة-في-توفير-الطاقة-لتدفئة-منازلكم-بهذه-الطريقة-الخطرة-1072202952.html
خدمة الإطفاء في لندن للمواطنين: لا تدفعنكم الرغبة في توفير الطاقة لتدفئة منازلكم بهذه الطريقة الخطرة
خدمة الإطفاء في لندن للمواطنين: لا تدفعنكم الرغبة في توفير الطاقة لتدفئة منازلكم بهذه الطريقة الخطرة
حذرت خدمة الإطفاء البريطانيين من استخدام المواقد لتدفئة منازلهم من أجل توفير الطاقة، مؤكدة على خطورتها. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:45+0000
2023-01-12T14:45+0000
2023-01-12T14:45+0000
بريطانيا
العالم
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ووفق ما نشرته خدمة الإطفاء في لندن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكدت أن البعض يستخدم المواقد في التدفئة من أجل توفير الطاقة، مشيرة إلى خطورة هذا الاستخدام على الأماكن التي تقوم بذلك.وقالت: "قد يكون من المغري استخدام موقد التخييم أو الشواء في الداخل لتوفير تكاليف الطاقة، لكن القيام بذلك لا يمثل خطر نشوب حريق فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى تسمم بأول أكسيد الكربون"، ناصحة باستخدام تلك العناصر "فقط في الهواء الطلق".كانت المملكة المتحدة، إلى جانب دول غربية أخرى، تواجه أزمة طاقة هائلة وتضخمًا متزايدًا كجزء من الركود الاقتصادي العالمي بعد الوباء، لكن الوضع تدهور أكثر بسبب الأزمة الأوكرانية حيث أدت الأعمال العدائية والعقوبات الغربية ضد موسكو إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.ووفقًا لبنك إنجلترا، دخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود من المتوقع أن تستمر حتى النصف الثاني من عام 2024.طالع أيضا: أسعار الطاقة تدفع التضخم إلى مستوى قياسي جديد في بريطانيا رغم الدعم الحكومي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, العالم
خدمة الإطفاء في لندن للمواطنين: لا تدفعنكم الرغبة في توفير الطاقة لتدفئة منازلكم بهذه الطريقة الخطرة
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حذرت خدمة الإطفاء البريطانيين من استخدام المواقد لتدفئة منازلهم من أجل توفير الطاقة، مؤكدة على خطورتها.
ووفق ما نشرته خدمة الإطفاء في لندن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكدت أن البعض يستخدم المواقد في التدفئة من أجل توفير الطاقة، مشيرة إلى خطورة هذا الاستخدام
على الأماكن التي تقوم بذلك.
وقالت: "قد يكون من المغري استخدام موقد التخييم أو الشواء
في الداخل لتوفير تكاليف الطاقة، لكن القيام بذلك لا يمثل خطر نشوب حريق فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى تسمم بأول أكسيد الكربون"، ناصحة باستخدام تلك العناصر "فقط في الهواء الطلق".
كانت المملكة المتحدة، إلى جانب دول غربية أخرى، تواجه أزمة طاقة هائلة وتضخمًا متزايدًا كجزء من الركود الاقتصادي العالمي بعد الوباء، لكن الوضع تدهور أكثر بسبب الأزمة الأوكرانية حيث أدت الأعمال العدائية والعقوبات الغربية ضد موسكو إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وقد بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 11.1% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن يتباطأ إلى 10.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ووفقًا لبنك إنجلترا، دخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود من المتوقع أن تستمر حتى النصف الثاني من عام 2024.