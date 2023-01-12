عربي
https://sputnikarabic.ae/20230112/خدمة-الإطفاء-في-لندن-للمواطنين-لا-تدفعنكم-الرغبة-في-توفير-الطاقة-لتدفئة-منازلكم-بهذه-الطريقة-الخطرة-1072202952.html
خدمة الإطفاء في لندن للمواطنين: لا تدفعنكم الرغبة في توفير الطاقة لتدفئة منازلكم بهذه الطريقة الخطرة
خدمة الإطفاء في لندن للمواطنين: لا تدفعنكم الرغبة في توفير الطاقة لتدفئة منازلكم بهذه الطريقة الخطرة
حذرت خدمة الإطفاء البريطانيين من استخدام المواقد لتدفئة منازلهم من أجل توفير الطاقة، مؤكدة على خطورتها. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:45+0000
2023-01-12T14:45+0000
بريطانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0c/1067641400_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_6545d7bb59bfb4fad02342430059b135.jpg
ووفق ما نشرته خدمة الإطفاء في لندن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكدت أن البعض يستخدم المواقد في التدفئة من أجل توفير الطاقة، مشيرة إلى خطورة هذا الاستخدام على الأماكن التي تقوم بذلك.وقالت: "قد يكون من المغري استخدام موقد التخييم أو الشواء في الداخل لتوفير تكاليف الطاقة، لكن القيام بذلك لا يمثل خطر نشوب حريق فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى تسمم بأول أكسيد الكربون"، ناصحة باستخدام تلك العناصر "فقط في الهواء الطلق".كانت المملكة المتحدة، إلى جانب دول غربية أخرى، تواجه أزمة طاقة هائلة وتضخمًا متزايدًا كجزء من الركود الاقتصادي العالمي بعد الوباء، لكن الوضع تدهور أكثر بسبب الأزمة الأوكرانية حيث أدت الأعمال العدائية والعقوبات الغربية ضد موسكو إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.ووفقًا لبنك إنجلترا، دخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود من المتوقع أن تستمر حتى النصف الثاني من عام 2024.طالع أيضا: أسعار الطاقة تدفع التضخم إلى مستوى قياسي جديد في بريطانيا رغم الدعم الحكومي
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0c/1067641400_69:0:957:666_1920x0_80_0_0_f22f2c7a348ce353d7492786bc28d0d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, العالم
بريطانيا, العالم

خدمة الإطفاء في لندن للمواطنين: لا تدفعنكم الرغبة في توفير الطاقة لتدفئة منازلكم بهذه الطريقة الخطرة

14:45 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / IDA MARIE ODGAARDألسنة لهب زرقاء وحمراء على موقد غاز المطبخ
ألسنة لهب زرقاء وحمراء على موقد غاز المطبخ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / IDA MARIE ODGAARD
تابعنا عبرTelegram
حذرت خدمة الإطفاء البريطانيين من استخدام المواقد لتدفئة منازلهم من أجل توفير الطاقة، مؤكدة على خطورتها.
ووفق ما نشرته خدمة الإطفاء في لندن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكدت أن البعض يستخدم المواقد في التدفئة من أجل توفير الطاقة، مشيرة إلى خطورة هذا الاستخدام على الأماكن التي تقوم بذلك.
وقالت: "قد يكون من المغري استخدام موقد التخييم أو الشواء في الداخل لتوفير تكاليف الطاقة، لكن القيام بذلك لا يمثل خطر نشوب حريق فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى تسمم بأول أكسيد الكربون"، ناصحة باستخدام تلك العناصر "فقط في الهواء الطلق".
كانت المملكة المتحدة، إلى جانب دول غربية أخرى، تواجه أزمة طاقة هائلة وتضخمًا متزايدًا كجزء من الركود الاقتصادي العالمي بعد الوباء، لكن الوضع تدهور أكثر بسبب الأزمة الأوكرانية حيث أدت الأعمال العدائية والعقوبات الغربية ضد موسكو إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.

وقد بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 11.1% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن يتباطأ إلى 10.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووفقًا لبنك إنجلترا، دخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود من المتوقع أن تستمر حتى النصف الثاني من عام 2024.
طالع أيضا: أسعار الطاقة تدفع التضخم إلى مستوى قياسي جديد في بريطانيا رغم الدعم الحكومي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:47 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала