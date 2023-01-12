https://sputnikarabic.ae/20230112/موسكو-تنتظر-توضيحا-من-تركيا-بشأن-خارطة-الطريق-لإنشاء-ممر-إنساني-بين-روسيا-وأوكرانيا-1072187382.html
موسكو تنتظر توضيحا من تركيا بشأن "خارطة الطريق" لإنشاء ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا
موسكو تنتظر توضيحا من تركيا بشأن "خارطة الطريق" لإنشاء ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا
أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الخميس، أن موسكو تنتظر توضيحا من أنقرة، بشأن خريطة الطريق لإنشاء ممر إنساني لإخراج الجرحى، فيما... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T09:19+0000
2023-01-12T09:19+0000
2023-01-12T09:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أنقرة - سبوتنيك. وقالت موسكالكوفا للصحفيين: "ننتظر، نحن بحاجة إلى فهم ما هو المقصود؛ لكن مثل هذه الإجراءات المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المصابين وتبادل الأسرى مستحيلة دون قرارات رسمية من السلطات، من وزارة الدفاع والسلطة العليا لبلادنا، والقائد الأعلى (الرئيس فلاديمير بوتين).. نحن بالانتظار".وأشارت المفوضة الروسية إلى أنه نتيجة لعمليات التبادل، عاد العديد من الجرحى إلى ديارهم.أكدت موسكالكوفا أنها لم تناقش إنشاء ممر إنساني مع نظيرها الأوكراني دميتري لوبينتس؛ لافتةً إلى أن القضايا الاستراتيجية من اختصاص وزارتي الدفاع في البلدين.ووفقا لها، ناقش الطرفان عودة الجرحى بموجب خطة التأهيل الكامل، على النحو المحدد في اتفاقية جنيف، بشأن إجلاء المدنيين، والعودة المتبادلة إلى ديارهم لمن ارتكبوا مخالفات إدارية أو يخضعون للترحيل عن طريق المحكمةح وهم الآن في مراكز الإقامة المؤقتة للمواطنين الأجانب الخاضعين للإجلاء.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تدعم فتح ممر إنساني في أوكرانيا وأن بلاده على استعداد لمعالجة الجرحى العسكريين في مشافيها.وكان مفوض حقوق الإنسان التركي شريف مالكوش، اقترح فتح ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا من خلال وساطة أنقرة.وبحثت موسكالكوفا، أمس الأربعاء، مع نظيرها الأوكراني دميتري لوبينتس، في تركيا، الوضع في أوكرانيا.يذكر أن موسكالكوفا ترأست في أوقات سابقة، عمليات تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني، وأسفرت هذه العمليات عن تحرير مئات الجنود الذي وقعوا في الأسر الأوكراني.اقرأ أيضا: الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي 90 إم"اقرأ ايضا: إعلام: بولندا ستطالب بضم مقاطعات أوكرانية مقابل مساعدة كييف عسكريا
https://sputnikarabic.ae/20230111/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-تطلب-من-نظيرها-الأوكراني-مساعدة-الراغبين-بزيارة-أقاربهم-في-روسيا-1072147527.html
https://sputnikarabic.ae/20230111/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
موسكو تنتظر توضيحا من تركيا بشأن "خارطة الطريق" لإنشاء ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا
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أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الخميس، أن موسكو تنتظر توضيحا من أنقرة، بشأن خريطة الطريق لإنشاء ممر إنساني لإخراج الجرحى، فيما يخص الوضع في أوكرانيا.
أنقرة - سبوتنيك. وقالت موسكالكوفا للصحفيين: "ننتظر، نحن بحاجة إلى فهم ما هو المقصود؛ لكن مثل هذه الإجراءات المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المصابين وتبادل الأسرى مستحيلة دون قرارات رسمية من السلطات، من وزارة الدفاع والسلطة العليا لبلادنا، والقائد الأعلى (الرئيس فلاديمير بوتين).. نحن بالانتظار".
وأشارت المفوضة الروسية إلى أنه نتيجة لعمليات التبادل، عاد العديد من الجرحى إلى ديارهم.
وأضافت: "لا توجد خطة خاصة وخارطة طريق، لهذا من الصعب وضع مثل هكذا خطة، حيث يتم تحديد القضية اعتمادًا على الوضع المحدد والحقائق ذات الصلة".
أكدت موسكالكوفا أنها لم تناقش إنشاء ممر إنساني مع نظيرها الأوكراني دميتري لوبينتس؛ لافتةً إلى أن القضايا الاستراتيجية من اختصاص وزارتي الدفاع في البلدين.
وقالت موسكالكوفا للصحفيين: "فكرة ممر إنساني لم تتم مناقشتها مع لوبينتس... لم يكن هناك حديث عن إنشاء الممر، الذي تحدث عنه الرئيس التركي بين مفوضي حقوق الإنسان".
ووفقا لها، ناقش الطرفان عودة الجرحى بموجب خطة التأهيل الكامل، على النحو المحدد في اتفاقية جنيف، بشأن إجلاء المدنيين، والعودة المتبادلة إلى ديارهم لمن ارتكبوا مخالفات إدارية أو يخضعون للترحيل عن طريق المحكمةح وهم الآن في مراكز الإقامة المؤقتة للمواطنين الأجانب الخاضعين للإجلاء.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تدعم فتح ممر إنساني في أوكرانيا وأن بلاده على استعداد لمعالجة الجرحى العسكريين في مشافيها.
وكان مفوض حقوق الإنسان التركي شريف مالكوش، اقترح فتح ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا من خلال وساطة أنقرة.
وبحثت موسكالكوفا، أمس الأربعاء، مع نظيرها الأوكراني دميتري لوبينتس، في تركيا، الوضع في أوكرانيا.
يذكر أن موسكالكوفا ترأست في أوقات سابقة، عمليات تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني، وأسفرت هذه العمليات عن تحرير مئات الجنود الذي وقعوا في الأسر الأوكراني.