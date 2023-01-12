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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230112/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-دبابات-تي-90-إم-1072186313.html
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي 90 إم"
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي 90 إم"
أفادت مصادر روسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي تسلم دفعة جديدة من دبابات "تي 90 إم" الحديثة من مصنعها في منطقة الأورال. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T08:36+0000
2023-01-12T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت المصادر الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن المصنع الإنتاجي المتخصص "أورال فاغون زافود" سلّم دفعة جديدة الدبابات الحديثة من طراز "تي 90 إم" (بروريف) وفق العقود الموقعة مع وزارة الدفاع الروسية.ودبابة "تي-90إم" هي أحدث تعديل لدبابة القتال الروسية الرئيسية. تتميز بحماية شاملة ومحرك قوي وناقل حركة موثوق. تصل سرعة الدبابة التي تزن أكثر من 40 طنًا بسهولة إلى 70 كيلومترًا في الساعة.كما يسمح المدفع عيار 125 ملم للدبابة "بروريف" (وتعني الاختراق) بإطلاق قذائف وصواريخ خارقة للدروع على مسافة تصل إلى 4000 متر، وذخيرة تجزئة شديدة الانفجار على طول مسار باليستي - يصل إلى 10000 متر.اقرأ أيضا: روسيا وبيلاروسيا تعززان الدفاع الجوي لدى قوات الاتحاداقرأ أيضا: "تو–160" تتفوق في الحجم والسرعة... مقارنة بين أشهر القاذفات الاستراتيجية الروسية والأمريكية
https://sputnikarabic.ae/20230112/إعلام-بولندا-ستطالب-بضم-مقاطعات-من-أوكرانيا-الغربية-إليها-مقابل-المساعدة-العسكرية-لكييف-1072184972.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي 90 إم"

08:36 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 08:52 GMT 12.01.2023)
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-90إم"
دبابة تي-90إم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Pavel Gerasimov
/
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أفادت مصادر روسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي تسلم دفعة جديدة من دبابات "تي 90 إم" الحديثة من مصنعها في منطقة الأورال.
وذكرت المصادر الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن المصنع الإنتاجي المتخصص "أورال فاغون زافود" سلّم دفعة جديدة الدبابات الحديثة من طراز "تي 90 إم" (بروريف) وفق العقود الموقعة مع وزارة الدفاع الروسية.
ودبابة "تي-90إم" هي أحدث تعديل لدبابة القتال الروسية الرئيسية. تتميز بحماية شاملة ومحرك قوي وناقل حركة موثوق. تصل سرعة الدبابة التي تزن أكثر من 40 طنًا بسهولة إلى 70 كيلومترًا في الساعة.
بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
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08:00 GMT
كما يسمح المدفع عيار 125 ملم للدبابة "بروريف" (وتعني الاختراق) بإطلاق قذائف وصواريخ خارقة للدروع على مسافة تصل إلى 4000 متر، وذخيرة تجزئة شديدة الانفجار على طول مسار باليستي - يصل إلى 10000 متر.
اقرأ أيضا: روسيا وبيلاروسيا تعززان الدفاع الجوي لدى قوات الاتحاد
اقرأ أيضا: "تو–160" تتفوق في الحجم والسرعة... مقارنة بين أشهر القاذفات الاستراتيجية الروسية والأمريكية
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