https://sputnikarabic.ae/20230112/ميقاتي-يعلن-دعوته-لعقد-جلسة-لمجلس-الوزراء-اللبناني-بمن-حضر-1072193535.html
ميقاتي يعلن دعوته لعقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بمن حضر
ميقاتي يعلن دعوته لعقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بمن حضر
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه سيدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل بجدول أعمال على رأسه ملف الكهرباء. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T11:30+0000
2023-01-12T11:30+0000
2023-01-12T11:30+0000
لبنان
العالم العربي
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وأكد ميقاتي على أهمية عقد الجلسة "لأنه لا يمكن إعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وقال إنه سوف يدعو للجلسة بصرف النظر عمن يمكن أن يحضرها أو يتغيب عن حضورها، داعيا جميع الوزراء لتحمل مسئولياتهم.وأشار ميقاتي إلى توتر العلاقة مع رئاسة التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون)، موضحًا أنه لا بوادر للحلحلة.كما لفت إلى أنه "لا يهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها "التيار الوطني الحرّ" في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها".
https://sputnikarabic.ae/20221222/ميقاتي-يعرب-عن-أمله-بأن-يحقق-الاقتصاد-اللبناني-نموا-إيجابيا-يتراوح-بين-4-إلى-5-عام-2023-1071476043.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
ميقاتي يعلن دعوته لعقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بمن حضر
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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه سيدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل بجدول أعمال على رأسه ملف الكهرباء.
وأكد ميقاتي على أهمية عقد الجلسة "لأنه لا يمكن إعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية"، وفقا لصحيفة
"النهار" اللبنانية.
22 ديسمبر 2022, 09:00 GMT
وقال إنه سوف يدعو للجلسة بصرف النظر عمن يمكن أن يحضرها أو يتغيب عن حضورها، داعيا جميع الوزراء لتحمل مسئولياتهم.
وأشار ميقاتي إلى توتر العلاقة مع رئاسة التيار الوطني الحر
(الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون)، موضحًا أنه لا بوادر للحلحلة.
كما لفت إلى أنه "لا يهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها "التيار الوطني الحرّ" في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها".