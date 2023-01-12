https://sputnikarabic.ae/20230112/ميقاتي-يعلن-دعوته-لعقد-جلسة-لمجلس-الوزراء-اللبناني-بمن-حضر-1072193535.html

ميقاتي يعلن دعوته لعقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بمن حضر

ميقاتي يعلن دعوته لعقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بمن حضر

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه سيدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل بجدول أعمال على رأسه ملف الكهرباء. 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T11:30+0000

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وأكد ميقاتي على أهمية عقد الجلسة "لأنه لا يمكن إعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وقال إنه سوف يدعو للجلسة بصرف النظر عمن يمكن أن يحضرها أو يتغيب عن حضورها، داعيا جميع الوزراء لتحمل مسئولياتهم.وأشار ميقاتي إلى توتر العلاقة مع رئاسة التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون)، موضحًا أنه لا بوادر للحلحلة.كما لفت إلى أنه "لا يهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها "التيار الوطني الحرّ" في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها".

https://sputnikarabic.ae/20221222/ميقاتي-يعرب-عن-أمله-بأن-يحقق-الاقتصاد-اللبناني-نموا-إيجابيا-يتراوح-بين-4-إلى-5-عام-2023-1071476043.html

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