https://sputnikarabic.ae/20230113/الجعفري-يناقش-التنسيق-الثنائي-مع-نائب-وزير-الخارجية-الروسي-1072246637.html
الجعفري يناقش التنسيق الثنائي مع نائب وزير الخارجية الروسي
الجعفري يناقش التنسيق الثنائي مع نائب وزير الخارجية الروسي
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر بانكين مع السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري التعاون السوري الروسي في العديد من القضايا والمستجدات الدولية. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T19:24+0000
2023-01-13T19:24+0000
2023-01-13T19:25+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه "في 13 يناير/ كانون الثاني، استقبل نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر بانكين، سفير الجمهورية العربية السورية لدى موسكو بشار الجعفري، بناءً على طلبه".كما ذكرت الخارجية الروسية في بيان آخر أنه "في 12 يناير، استقبل عضو مجلس إدارة الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو سفير الجمهورية العربية السورية الجديد لدى روسيا بشار الجعفري".وأضاف البيان: "وخلال المحادثة، جرى تبادل مهتم للآراء حول الوضع في الشرق الأوسط وفي سوريا على وجه الخصوص".كما تمت الإشارة إلى المستوى العالي من التعاون الثنائي بين روسيا وسوريا في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك في المجال التربوي.وتم التأكيد على التجربة الإيجابية للاتصالات القائمة بين الأكاديمية الدبلوماسية الروسية والمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230113/زلزال-بقوة-45-ريختر-يضرب-سوريا-1072217844.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
الجعفري يناقش التنسيق الثنائي مع نائب وزير الخارجية الروسي
19:24 GMT 13.01.2023 (تم التحديث: 19:25 GMT 13.01.2023) تابعنا عبر
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر بانكين مع السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري التعاون السوري الروسي في العديد من القضايا والمستجدات الدولية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية
في بيان أنه "في 13 يناير/ كانون الثاني، استقبل نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر بانكين، سفير الجمهورية العربية السورية لدى موسكو بشار الجعفري، بناءً على طلبه".
خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بالتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية والمالية وعمليات التكامل العالمي في سياق التنسيق الثنائي على المنصات ذات الصلة.
كما ذكرت الخارجية الروسية في بيان آخر
أنه "في 12 يناير، استقبل عضو مجلس إدارة الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو سفير الجمهورية العربية السورية الجديد لدى روسيا بشار الجعفري".
وأضاف البيان: "وخلال المحادثة، جرى تبادل مهتم للآراء حول الوضع في الشرق الأوسط وفي سوريا على وجه الخصوص".
وشدد الجعفري بشكل خاص على دور روسيا في كفاح الشعب السوري ضد التنظيمات الإرهابية ورعايتها من أجل سيادة بلدهم وتنميته المستقلة.
كما تمت الإشارة إلى المستوى العالي من التعاون الثنائي بين روسيا وسوريا في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك في المجال التربوي.
وتم التأكيد على التجربة الإيجابية للاتصالات القائمة بين الأكاديمية الدبلوماسية الروسية والمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية
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