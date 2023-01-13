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انفجار خط لنقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا
انفجار خط لنقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا
وقع انفجار اليوم الجمعة في خط أنابيب في وسط ليتوانيا، والذي ينقل الغاز إلى شمال البلاد وإلى لاتفيا المجاورة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو اضطرابات كبيرة... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T21:14+0000
2023-01-13T21:14+0000
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وقالت وسائل إعلام محلية إن الانفجار أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب على ارتفاع 50 مترا نحو السماء، وأجبر قرية مجاورة على إجلاء السكان احترازيا.وذكرت الشركة المشغلة لنظام نقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا "أمبر غريد"، أن الانفجار وقع بعيدا عن المباني السكنية، وفقا للبيانات الأولية لم يصب أي شخص.وقالت الشركة في بيان: "يجري إخماد الحريق من قبل (رجال الإطفاء) الذين وصلوا على الفور إلى مكان الحادث". ذكر مسؤولون أن سبب الانفجار كان "حادثا فنيا".من جانبه قال وزير الطاقة في لاتفيا المجاورة رايموندس كودار، إن الانفجار الذي وقع في ليتوانيا حتى الآن لم يسبب مشاكل في إمدادات الغاز الطبيعي إلى بلاده.وأوضحت شركة "أمبر غريد" أن الانفجار وقع على ما يبدو في أحد خطي الأنابيب المتوازيين، فيما لم يتضرر الآخر، مضيفة أن إمدادات الغاز المعلقة إلى لاتفيا ستعود في غضون ساعات.توقف تدفق الغاز عبر خط الأنابيب المتضرر في منطقة باسفاليس على الفور. من المتوقع أن تبدأ أعمال الإصلاح في خط الأنابيب التالف يوم السبت.
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

انفجار خط لنقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا

21:14 GMT 13.01.2023
© Depositphotos.com / Alex1-3خط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Depositphotos.com / Alex1-3
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وقع انفجار اليوم الجمعة في خط أنابيب في وسط ليتوانيا، والذي ينقل الغاز إلى شمال البلاد وإلى لاتفيا المجاورة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو اضطرابات كبيرة في الإمدادات.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الانفجار أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب على ارتفاع 50 مترا نحو السماء، وأجبر قرية مجاورة على إجلاء السكان احترازيا.
وذكرت الشركة المشغلة لنظام نقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا "أمبر غريد"، أن الانفجار وقع بعيدا عن المباني السكنية، وفقا للبيانات الأولية لم يصب أي شخص.
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وقالت الشركة في بيان: "يجري إخماد الحريق من قبل (رجال الإطفاء) الذين وصلوا على الفور إلى مكان الحادث". ذكر مسؤولون أن سبب الانفجار كان "حادثا فنيا".
من جانبه قال وزير الطاقة في لاتفيا المجاورة رايموندس كودار، إن الانفجار الذي وقع في ليتوانيا حتى الآن لم يسبب مشاكل في إمدادات الغاز الطبيعي إلى بلاده.
وأوضحت شركة "أمبر غريد" أن الانفجار وقع على ما يبدو في أحد خطي الأنابيب المتوازيين، فيما لم يتضرر الآخر، مضيفة أن إمدادات الغاز المعلقة إلى لاتفيا ستعود في غضون ساعات.
توقف تدفق الغاز عبر خط الأنابيب المتضرر في منطقة باسفاليس على الفور. من المتوقع أن تبدأ أعمال الإصلاح في خط الأنابيب التالف يوم السبت.
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