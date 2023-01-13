https://sputnikarabic.ae/20230113/بريطاني-الجنسية-أمريكا-تطالب-إيران-بوقف-إعدام-نائب-وزير-الدفاع-السابق-1072248837.html

بريطاني الجنسية... أمريكا تطالب إيران بوقف إعدام نائب وزير الدفاع السابق

بريطاني الجنسية... أمريكا تطالب إيران بوقف إعدام نائب وزير الدفاع السابق

حثت الولايات المتحدة إيران، اليوم الجمعة، على عدم المضي في إعدام نائب وزير الدفاع السابق والمزدوج الجنسية البريطاني- الإيراني علي رضا أكبري. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T21:36+0000

2023-01-13T21:36+0000

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واشنطن- سبوتنيك. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر إن الولايات المتحدة تردد دعوة الحكومة البريطانية القوية لإيران بعدم المضي قدما في هذا الإعدام.وأضاف أن الولايات المتحدة تدعو كذلك إلى الإفراج عن أكبري على الفور، متابعا أن التهم الموجهة ضد علي رضا أكبري والحكم عليه بالإعدام، كانت "ذات دوافع سياسية، وسيكون إعدامه غير معقول".وتابع باتيل أن الولايات المتحدة "منزعجة للغاية أيضا من التقارير التي تفيد بتخدير أكبري وتعذيبه أثناء احتجازه، وكل ذلك لإجباره على الحصول على اعتراف كاذب".وأردف باتيل أن الولايات المتحدة تدين الممارسات الإيرانية المزعومة من "الاعتقالات التعسفية والظالمة والاعترافات القسرية والإعدامات ذات الدوافع السياسية".وأشار المسؤول الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة لديها أدوات مختلفة لمحاسبة إيران على أفعالها، مع كون العقوبات والتصنيفات السابقة دليلا على ذلك.حكم على أكبري، مؤسس مركز إيران للدراسات الاستراتيجية ونائب وزير الدفاع الإيراني السابق، يوم الأربعاء بالإعدام بتهمة التجسس لصالح المملكة المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230110/إيران-ترد-علی-استدعاء-سفرائها-في-أوروبا-على-خلفية-الإعدامات-الجديدة-في-طهران-1072118772.html

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