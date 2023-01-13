https://sputnikarabic.ae/20230113/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-كل-مصالحنا-تأمنت-في-اتفاق-ترسيم-الحدود-وكنا-مستعدين-للرد-على-حزب-الله-1072220170.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: كل مصالحنا تأمنت في اتفاق ترسيم الحدود وكنا مستعدين للرد على "حزب الله"

رئيس الأركان الإسرائيلي: كل مصالحنا تأمنت في اتفاق ترسيم الحدود وكنا مستعدين للرد على "حزب الله"

أكد رئيس أركان ​الجيش الإسرائيلي​، الجنرال ​أفيف كوخافي​، أن جميع المصالح الإسرائيلية تم تأمينها في اتفاق ​ترسيم الحدود البحرية​ الذي وقعته تل أبيب وبيروت. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T08:53+0000

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ووفق تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال كوخافي: اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان جيد، وجميع المصالح الأمنية لإسرائيل تم إيفاؤها في هذه الاتفاقية".وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي الذي سيغادر منصبه الاثنين المقبل، سبب دعم الجيش الإسرائيلي لهذه الصفقة، قائلا: "هذه الصفقة تخدم كلا من إسرائيل والجيش الإسرائيلي، ولهذا السبب دعمناها".وأشار إلى أن "حزب الله كان يستعد لتصعيد الأمور في حال انهيار المحادثات بشأن الاتفاق، والجيش الإسرائيلي كان مستعدا للرد حسب الحاجة"، لافتًا إلى وجود ما أسماه "خطط طوارئ ورد فعل مضاعف من جانبنا"، لمواجهة "حزب الله" في حال قام بالتصعيد.وكشف كوخافي عن أن "إيران تمتلك اليوم مواد مخصبة تكفي لإنتاج أربع قنابل نووية، ثلاث منها تحتوي على يورانيوم مخصب بنسبة 20% فقط، والرابعة تحتوي على يورانيوم عالي التخصيب بدرجة نقاء 60%".طالع أيضا: نتنياهو يهدد بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان حال فوزه في الانتخابات الإسرائيلية

https://sputnikarabic.ae/20221030/نصر-الله-يؤكد-حصول-لبنان-على-كل-ما-أراده-في-ترسيم-الحدود--1069624351.html

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