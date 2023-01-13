https://sputnikarabic.ae/20230113/عبد-اللهيان-نعتقد-أن-الحوار-بين-تركيا-وسوريا-ينعكس-إيجابيا-على-البلدين-1072223722.html
عبد اللهيان: نعتقد أن الحوار بين تركيا وسوريا ينعكس إيجابيا على البلدين
عبد اللهيان: نعتقد أن الحوار بين تركيا وسوريا ينعكس إيجابيا على البلدين
أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن سعادة بلاده بالحوار بين الحكومة السورية وتركيا. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T11:41+0000
2023-01-13T11:41+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني، عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في العاصمة بيروت.وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد اعتبر، أمس الخميس، أن اللقاءات مع تركيا حتى تكون مثمرة فإنها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا.كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، إنه قد يجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد، في أوائل فبراير/شباط المقبل.يذكر أن لقاء ثلاثيا عُقد، نهاية عام 2022، جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، في موسكو، بحثوا خلاله سبل حل الأزمة السورية، ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230112/جاويش-أوغلو-اللقاء-بين-وزراء-خارجية-تركيا-وروسيا-وسوريا-قد-يعقد-أوائل-فبراير-المقبل-1072200806.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم
عبد اللهيان: نعتقد أن الحوار بين تركيا وسوريا ينعكس إيجابيا على البلدين
11:41 GMT 13.01.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 13.01.2023) تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن سعادة بلاده بالحوار بين الحكومة السورية وتركيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني، عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في العاصمة بيروت.
وقال عبد اللهيان: "نحن سعداء بالحوار الجاري بين سوريا وتركيا ونعتقد أنه سينعكس إيجابيا على البلدين".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد
قد اعتبر، أمس الخميس، أن اللقاءات مع تركيا حتى تكون مثمرة فإنها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا.
كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، إنه قد يجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد
، في أوائل فبراير/شباط المقبل.
يذكر أن لقاء ثلاثيا عُقد، نهاية عام 2022، جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، في موسكو، بحثوا خلاله سبل حل الأزمة السورية، ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في سوريا.