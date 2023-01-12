https://sputnikarabic.ae/20230112/جاويش-أوغلو-اللقاء-بين-وزراء-خارجية-تركيا-وروسيا-وسوريا-قد-يعقد-أوائل-فبراير-المقبل-1072200806.html

جاويش أوغلو: اللقاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا قد يعقد أوائل فبراير المقبل

جاويش أوغلو: اللقاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا قد يعقد أوائل فبراير المقبل

أعلن وزير الخارجية الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن اللقاء المرتقب بينه وبين نظيريه، الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد، قد ينعقد في أوائل فبراير/... 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T13:54+0000

2023-01-12T13:54+0000

2023-01-12T13:54+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى رواندا في إطار جولة أفريقية، إن "اللقاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا قد يُعقد أوائل فبراير المقبل".وأوضح جاويش أوغلو أنه "عُرضت علينا مواعيد لعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا الأسبوع المقبل، لكن هذه المواعيد لا تناسب برنامجنا، وبالتالي لم يتحدد الموعد الدقيق للاجتماع بعد".وكان أردوغان قد أكد في الـ 5 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والخارجية.وأجرى وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا محادثات ثلاثية في موسكو أواخر العام الماضي لبحث سبل حل الأزمة السورية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، حيث تعد تلك المحادثات أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عامًا.وعقب المحادثات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة اقترحت عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وسوريا في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، ربما يكون في دولة ثالثة.

https://sputnikarabic.ae/20230110/مصدر-في-مكتب-أردوغان-لا-تقدم-في-تنظيم-لقاء-بين-رئيسي-تركيا-وسوريا-1072116176.html

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