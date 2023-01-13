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https://sputnikarabic.ae/20230113/غروسي-يزور-أوكرانيا-ويبدأ-نشر-الخبراء-النوويين-في-محطات-الطاقة-1072246251.html
غروسي يزور أوكرانيا ويبدأ نشر الخبراء النوويين في محطات الطاقة
غروسي يزور أوكرانيا ويبدأ نشر الخبراء النوويين في محطات الطاقة
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام رافائيل غروسي سيتوجه إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، حيث سيزور محطات الطاقة النووية ضمن جهود نشر الخبراء. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T18:54+0000
2023-01-13T18:54+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوكالة في بيان اليوم الجمعة: "سيكون المدير العام رافائيل ماريانو غروسي في أوكرانيا الأسبوع المقبل لإقامة حضور مستمر لخبراء السلامة والأمن النوويين في جميع مرافق الطاقة النووية في البلاد".وأضافت أن ذلك يعزز بشكل كبير جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في منع وقوع حادث نووي "خلال الصراع العسكري الحالي".وأوضحت الوكالة أن فريقا جديدا من 3 خبراء تابعين لها وصل إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه هذا الأسبوع ليحل محل الفريق السابق الذي كان هناك منذ عدة أسابيع.وأشارت الوكالة إلى أن "هذا هو خامس فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع منذ إنشاء بعثة الدعم والمساعدة إلى زابوروجيه (إيسامز) في الأول من سبتمبر/ أيلول من العام الماضي".وقالت الوكالة إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيلتقي أيضا بالمسؤولين في كييف خلال زيارته لأوكرانيا لمناقشة إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.من جانبه قال غروسي: "ما زلت عازما على جعل منطقة الحماية التي تشتد الحاجة إليها حقيقة واقعة في أقرب وقت ممكن. تحرز مشاوراتي مع أوكرانيا وروسيا تقدما، وإن لم يكن بالسرعة المطلوبة، وما زلت آمل أن نتمكن من الاتفاق والتنفيذ قريبا".تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج، وتقع في نطاق سيطرة القوات الروسية حاليا، لكن تواصل كييف قصفها بالأسلحة الخطيرة، ما يعرض المنطقة لخطر جسيم.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

غروسي يزور أوكرانيا ويبدأ نشر الخبراء النوويين في محطات الطاقة

18:54 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام رافائيل غروسي سيتوجه إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، حيث سيزور محطات الطاقة النووية ضمن جهود نشر الخبراء.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوكالة في بيان اليوم الجمعة: "سيكون المدير العام رافائيل ماريانو غروسي في أوكرانيا الأسبوع المقبل لإقامة حضور مستمر لخبراء السلامة والأمن النوويين في جميع مرافق الطاقة النووية في البلاد".
وأضافت أن ذلك يعزز بشكل كبير جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في منع وقوع حادث نووي "خلال الصراع العسكري الحالي".
وأوضحت الوكالة أن فريقا جديدا من 3 خبراء تابعين لها وصل إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه هذا الأسبوع ليحل محل الفريق السابق الذي كان هناك منذ عدة أسابيع.
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وأشارت الوكالة إلى أن "هذا هو خامس فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع منذ إنشاء بعثة الدعم والمساعدة إلى زابوروجيه (إيسامز) في الأول من سبتمبر/ أيلول من العام الماضي".
وقالت الوكالة إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيلتقي أيضا بالمسؤولين في كييف خلال زيارته لأوكرانيا لمناقشة إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.
من جانبه قال غروسي: "ما زلت عازما على جعل منطقة الحماية التي تشتد الحاجة إليها حقيقة واقعة في أقرب وقت ممكن. تحرز مشاوراتي مع أوكرانيا وروسيا تقدما، وإن لم يكن بالسرعة المطلوبة، وما زلت آمل أن نتمكن من الاتفاق والتنفيذ قريبا".
تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج، وتقع في نطاق سيطرة القوات الروسية حاليا، لكن تواصل كييف قصفها بالأسلحة الخطيرة، ما يعرض المنطقة لخطر جسيم.
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