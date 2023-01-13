https://sputnikarabic.ae/20230113/غروسي-يزور-أوكرانيا-ويبدأ-نشر-الخبراء-النوويين-في-محطات-الطاقة-1072246251.html

غروسي يزور أوكرانيا ويبدأ نشر الخبراء النوويين في محطات الطاقة

غروسي يزور أوكرانيا ويبدأ نشر الخبراء النوويين في محطات الطاقة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام رافائيل غروسي سيتوجه إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، حيث سيزور محطات الطاقة النووية ضمن جهود نشر الخبراء. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T18:54+0000

2023-01-13T18:54+0000

2023-01-13T18:54+0000

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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوكالة في بيان اليوم الجمعة: "سيكون المدير العام رافائيل ماريانو غروسي في أوكرانيا الأسبوع المقبل لإقامة حضور مستمر لخبراء السلامة والأمن النوويين في جميع مرافق الطاقة النووية في البلاد".وأضافت أن ذلك يعزز بشكل كبير جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في منع وقوع حادث نووي "خلال الصراع العسكري الحالي".وأوضحت الوكالة أن فريقا جديدا من 3 خبراء تابعين لها وصل إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه هذا الأسبوع ليحل محل الفريق السابق الذي كان هناك منذ عدة أسابيع.وأشارت الوكالة إلى أن "هذا هو خامس فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع منذ إنشاء بعثة الدعم والمساعدة إلى زابوروجيه (إيسامز) في الأول من سبتمبر/ أيلول من العام الماضي".وقالت الوكالة إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيلتقي أيضا بالمسؤولين في كييف خلال زيارته لأوكرانيا لمناقشة إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.من جانبه قال غروسي: "ما زلت عازما على جعل منطقة الحماية التي تشتد الحاجة إليها حقيقة واقعة في أقرب وقت ممكن. تحرز مشاوراتي مع أوكرانيا وروسيا تقدما، وإن لم يكن بالسرعة المطلوبة، وما زلت آمل أن نتمكن من الاتفاق والتنفيذ قريبا".تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج، وتقع في نطاق سيطرة القوات الروسية حاليا، لكن تواصل كييف قصفها بالأسلحة الخطيرة، ما يعرض المنطقة لخطر جسيم.

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